Wilki nie są tak potulne jak labradory, buldożki francuskie czy choćby mocne tylko z pyska yorki. Potrafią walczyć, a twórcy postanowili wykorzystać tę ich cechę w grze karcianej „Samotne wilki: Pojedynek”. Opracowali w tym celu dość złożoną mechanikę zbierania lew oraz sensacyjną fabułkę zachęcającą do zmagań o honor i terytoria.

Na szczęście gra okazuje się wyzwaniem tylko dla początkujących. W rzeczywistości wcale nie jest trudna, za to złożona, dająca spore pole do popisu dwóm uczestnikom zabawy. Jej celem jest zajmowanie spornych obszarów i zbieranie w ten sposób punktów honoru. W każdej rundzie walka toczy się o jeden z pięciu dostępnych terenów; gracze dokładają karty wilków w wyznaczonych kolorach i liczą, że położą najwyższą. Ciekawostką jest to, że przegranie takiej walki owocuje bliznami, które w kolejnych starciach bardzo się przydają, zwiększają bowiem siłę ataku.