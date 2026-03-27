Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Kultowa w Polsce gra już w języku śląskim. „Lotomy po grubie a pierymy potwory”

Zależało nam na tym, żeby pokazać, że śląski wcale nie gryzie i nie musi być wiecznie pokazywany w kontrze do reszty kraju. W naszej produkcji na kilkanaście tysięcy linii dialogowych mamy dosłownie dwa żarty z Goroli. Staraliśmy się być tolerancyjni – mówi Karol Chwastek, jeden z twórców dubbingu i napisów do gry „Gothic” w języku śląskim.

Publikacja: 27.03.2026 06:00

„Gothic” to gra komputerowa stworzona w 2001 r., w której wcielamy się w Bezimiennego, więźnia kolonii karnej. Surowy klimat rozgrywki, znakomite spolszczenie, niewielka wówczas konkurencja i niska cena zapewniły jej status kultowej

Foto: archiwum prywatne (2)

Daria Chibner

Skąd pomysł na „Gothica” po śląsku?

Początkiem tej przygody był film na YouTubie Niklausa i Heda, którzy stworzyli materiał ze śląskim quizem. Coś zakiełkowało w głowie Mateusza – programisty w życiu zawodowym i w naszym projekcie, kiedy go oglądał i wpadł na pomysł stworzenia pierwszego pełnego dubbingu do tej gry. Później wystarczyło już tylko przekonać do tego innych. W każdym razie poniosło nas też chyba to, ile wokół śląskiego się dzieje w naszej przestrzeni. Mam wrażenie, że od kilku czy kilkunastu lat tworzenie po śląsku jest modne – ciekawe dla odbiorców i interesujące dla twórców.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

-50% na pakiet subskrypcji RP.PL z NYT!

Skorzystaj z wiosennej promocji i ciesz się dwoma dostępami do najbardziej zaufanych źródeł informacji.

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Kliknij i przejdź do szczegółów

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama