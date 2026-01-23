4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 23.01.2026 09:03 Publikacja: 23.01.2026 08:30
Władimir Putin
Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov
Ta odpowiedź Trumpa na pytanie dziennikarza o zgodność amerykańskiej interwencji w Wenezueli z prawem międzynarodowym jest najlepszym podsumowaniem pierwszego roku jego kadencji zarówno w polityce krajowej, jak i międzynarodowej. I nie ma chyba nic bardziej przygnębiającego niż świadomość, że losy świata – także nasze – w tak dużym stopniu zależą od moralności i umysłu człowieka, którego moralna kondycja dorównuje tylko tej intelektualnej, a tę najlepiej oddaje chwalenie się „zdaniem” medycznego testu na demencję, który wziął za test na inteligencję i jest bardzo dumny, bo jest pierwszym amerykańskim prezydentem, któremu lekarze regularnie i w coraz krótszych odstępach czasu zlecają test dla pacjentów z zaburzeniami poznawczymi.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Wspomnienia politycznych vipów to szczególny rodzaj literacki. Zazwyczaj są to autohagiografie. Ale nie zawsze.
Każda zbrodnia pozostawia po sobie ślady. Masz nadzieję, że podczas zbierania dowodów uda ci się zebrać DNA, wło...
Porywając Nicolása Maduro czy grożąc Grenlandii, Donald Trump wpisuje się w rosyjską teorię chaosu. Kremlowscy a...
Trzech amerykańskich kardynałów poszło w ślady papieża i jednoznacznie odcięło się od polityki prezydenta USA. T...
Zaproszenie dla polskiego prezydenta od Donalda Trumpa na szczyt grupy największych gospodarek świata kryje w so...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas