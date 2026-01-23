Rzeczpospolita

Kataryna: To Putin jest największym beneficjentem pierwszego roku prezydentury Trumpa

Donald Trump: „Jest tylko jedna rzecz. Tak, jest jedna rzecz. Moja własna moralność. Mój własny umysł. Tylko to może mnie powstrzymać. Nie potrzebuję prawa międzynarodowego”.

Publikacja: 23.01.2026 08:30

Władimir Putin

Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov

Katarzyna Sadło

Ta odpowiedź Trumpa na pytanie dziennikarza o zgodność amerykańskiej interwencji w Wenezueli z prawem międzynarodowym jest najlepszym podsumowaniem pierwszego roku jego kadencji zarówno w polityce krajowej, jak i międzynarodowej. I nie ma chyba nic bardziej przygnębiającego niż świadomość, że losy świata – także nasze – w tak dużym stopniu zależą od moralności i umysłu człowieka, którego moralna kondycja dorównuje tylko tej intelektualnej, a tę najlepiej oddaje chwalenie się „zdaniem” medycznego testu na demencję, który wziął za test na inteligencję i jest bardzo dumny, bo jest pierwszym amerykańskim prezydentem, któremu lekarze regularnie i w coraz krótszych odstępach czasu zlecają test dla pacjentów z zaburzeniami poznawczymi.

