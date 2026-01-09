Mieszkając w apartamencie przy rue Pigalle, [George] Sand dokładała starań, by jak najszybciej wystawić sztukę „Cosima”, tymczasem piętrzyły się coraz to nowe przeszkody. Aktorom z Comédie-Française dramat się nie spodobał. Uznali go za dzieło amatorki i zażądali wprowadzenia zmian do tekstu. Sand nalegała, by rolę Cosimy zagrała jej stara przyjaciółka, aktorka Marie Dorval, która jednak nie należała do zespołu tego subsydiowanego przez państwo teatru. Opóźniało to prace nad sztuką i w końcu nowy dyrektor teatru, François Buloz, zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych, hrabiego Charles’a Duchâtela, o zgodę na obejście tej niewygodnej zasady. Na domiar złego Joseph Lockroy, jeden z czołowych aktorów, zrezygnował ze swej roli, co postawiło premierę pod znakiem zapytania.