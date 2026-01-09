Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Fryderyk Chopin – gdy nagle spadła maska uprzejmej rezerwy

Wyjątkowo tępy uczeń mógł doprowadzić Chopina do ostateczności. Pewnego razu w takiej sytuacji kompozytor stracił panowanie nad sobą, chwycił krzesło za oparcie i cisnął nim o podłogę

Publikacja: 09.01.2026 12:58

Słynna praca przyjaciela Chopina, Teofila Kwiatkowskiego (1809-1891), „Fryderyk Chopin przy fortepia

Słynna praca przyjaciela Chopina, Teofila Kwiatkowskiego (1809-1891), „Fryderyk Chopin przy fortepianie”, intymny szkic wykonany około 1847 r. prawdopodobnie w Paryżu

Foto: Polona

Alan Walker

Mieszkając w apartamencie przy rue Pigalle, [George] Sand dokładała starań, by jak najszybciej wystawić sztukę „Cosima”, tymczasem piętrzyły się coraz to nowe przeszkody. Aktorom z Comédie-Française dramat się nie spodobał. Uznali go za dzieło amatorki i zażądali wprowadzenia zmian do tekstu. Sand nalegała, by rolę Cosimy zagrała jej stara przyjaciółka, aktorka Marie Dorval, która jednak nie należała do zespołu tego subsydiowanego przez państwo teatru. Opóźniało to prace nad sztuką i w końcu nowy dyrektor teatru, François Buloz, zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych, hrabiego Charles’a Duchâtela, o zgodę na obejście tej niewygodnej zasady. Na domiar złego Joseph Lockroy, jeden z czołowych aktorów, zrezygnował ze swej roli, co postawiło premierę pod znakiem zapytania.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

RP.PL z NYT — Pierwszy wybór w nowym roku

Roczna subskrypcja RP.PL z dostępem do The New York Times!

Kliknij i sprawdź warunki!

Korzyści:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Po porażce Gabonu w Pucharze Narodów Afryki tamtejszy minister sportu rozwiązał reprezentację, pozby
Plus Minus
Dlaczego nikt nie wygrywa z FIFA? Przykład Gabonu mówi wszystko
Świat ciągle daje do myślenia. Andrzej Leder, gość „Plusa Minusa”, poleca
Plus Minus
Świat ciągle daje do myślenia. Andrzej Leder, gość „Plusa Minusa”, poleca
W 1944 r. Garegin Nżdeh dobrowolnie poddał się Rosjanom. Liczył na wspólną zemstę na Turkach za to l
Plus Minus
70 lat od śmierci Garegina Nżdeha. Armenia wciąż żyje jego cieniem
Karty, klimat i planowanie. „Pierwsza osada” wciąga od pierwszej rundy
Plus Minus
Karty, klimat i planowanie. „Pierwsza osada” wciąga od pierwszej rundy
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Pokłon Trzech Króli (obraz Rogiera van der Weydena)
felietony
Jan Maciejewski: Podróż trzech
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama