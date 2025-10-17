Aktualizacja: 17.10.2025 15:42 Publikacja: 17.10.2025 14:28
Bilety na Konkurs wyprzedały się na pniu wiele miesięcy temu. Przed filharmonią od świtu ustawiają się długie kolejki słuchaczy, którzy marzą o zdobyciu wejściówek. Wszystkie miejsca na sali są zapełnione. Dopisali również przedstawiciele mediów. - Muszę powiedzieć z wielką dumą, że teraz, jeśli przejść się po Filharmonii Narodowej, można spotkać dziennikarzy i krytyków muzycznych z całego świata – mówi Laskowski.
Czytaj więcej
Długo trwało oczekiwanie na werdykt jury, które w tej fazie Konkursu Chopinowskiego musi już zdec...
Warszawa na czas Konkursu staje się jednym wielkim centrum chopinowskim, zorganizowano tu wiele atrakcji, m.in. tramwaj z muzyką Chopina na żywo, wycieczki tematyczne czy strefy melomana. Ci, którzy chcą przeżywać konkursowe emocje w towarzystwie, mogą wybrać się do takiej strefy, by śledzić wykonania pianistów wraz z innymi miłośnikami muzyki.
Zapraszamy do wysłuchania podcastu z Aleksandrem Laskowskim, który opowiada m.in. o życiu Chopina w Warszawie, o miejscach związanych z kompozytorem, ale też o atrakcjach, które zorganizowano na ten czas z myślą o turystach.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Bilety na Konkurs wyprzedały się na pniu wiele miesięcy temu. Przed filharmonią od świtu ustawiają się długie kolejki słuchaczy, którzy marzą o zdobyciu wejściówek. Wszystkie miejsca na sali są zapełnione. Dopisali również przedstawiciele mediów. - Muszę powiedzieć z wielką dumą, że teraz, jeśli przejść się po Filharmonii Narodowej, można spotkać dziennikarzy i krytyków muzycznych z całego świata – mówi Laskowski.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas