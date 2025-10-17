Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 17.10.2025 14:27 Publikacja: 17.10.2025 14:10
Joanna Szczepkowska
Foto: Fotorzepa
Podejrzewam, że powód będzie zaskakujący, zwłaszcza w czasach, kiedy autoreklama przerasta granice dobrego smaku, a dobry smak staje się nieznanym pojęciem. Zanim jednak ten powód podam, chcę podziękować redakcji za wieloletnią współpracę, która nigdy nie zaowocowała uwagami, na które nie mogłabym się zgodzić. W ogóle liczba uwag była znikoma, a ja czułam się wolna od jakiejkolwiek cenzury. Jedyne, co doskwierało, to znak czasu, czyli ta elektroniczna i bezosobowa współpraca, którą znają wszyscy, którzy pracują online.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Osobowość wykonawcy jest przedmiotem muzyki dużo bardziej niż uszy słuchaczy, które chłoną zmianę, ruch jaki dok...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Czy francuski prezydent był świadom symbolicznego ciężaru miejsca, które wybrał na spacer tuż przed podjeciem de...
Rozwoju nie da się zaplanować, innowacyjności nie da się wytworzyć „z góry”. Nie istnieje na to jedna metoda. Zr...
Askania Nowa to unikalny rezerwat biosfery UNESCO po wschodniej stronie Dniepru, 20 km od Krymu, ostatni tak roz...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Nie podzielam oburzenia spotkaniem prof. Andrzeja Nowaka z politykami Alternatywy dla Niemiec. Polskiej prawicy...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas