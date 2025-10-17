Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Joanna Szczepkowska: Dwa dni to dziś odległość, która rozszerza się jak kosmos

Drodzy czytelnicy! To jest mój ostatni tekst w „Plusie Minusie”, kończę ten wieloletni cykl felietonów i żegnam się z Wami i z całą redakcją.

Publikacja: 17.10.2025 14:10

Joanna Szczepkowska

Joanna Szczepkowska

Foto: Fotorzepa

Joanna Szczepkowska

Podejrzewam, że powód będzie zaskakujący, zwłaszcza w czasach, kiedy autoreklama przerasta granice dobrego smaku, a dobry smak staje się nieznanym pojęciem. Zanim jednak ten powód podam, chcę podziękować redakcji za wieloletnią współpracę, która nigdy nie zaowocowała uwagami, na które nie mogłabym się zgodzić. W ogóle liczba uwag była znikoma, a ja czułam się wolna od jakiejkolwiek cenzury. Jedyne, co doskwierało, to znak czasu, czyli ta elektroniczna i bezosobowa współpraca, którą znają wszyscy, którzy pracują online.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Jan Maciejewski: Eposy i opusy
Plus Minus
Jan Maciejewski: Eposy i opusy
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Można mieć wrażenie, że V Republika, której głową jest Macron, przeżywa ciężkie chwile. Niektórzy wi
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Macron, de Molay i duch Filipa Pięknego
Naukowiec przy taśmie produkcyjnej. Wrogowie humanistów powielają błędy z XIX w.
Plus Minus
Naukowiec przy taśmie produkcyjnej. Wrogowie humanistów powielają błędy z XIX w.
Askania nowa – unikalny rezerwat przyrody o powierzchni ponad 33 tys. ha – może nie przeżyć rosyjski
Plus Minus
Dyrektor sprzedaje zebrę fance „Madagaskaru”. Tak Rosja rządzi unikalnym rezerwatem
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Czy jest jakaś przestrzeń do polskiej gry z „nowymi Niemcami”, tymi spod znaku AfD?
Plus Minus
Piotr Zaremba: Prof. Nowak na rozmowach z AfD oburza Sikorskiego, ale nie mnie
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie