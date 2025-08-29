Rzeczpospolita

„Chiny. Przewodnik po herosach, smokach i świętych rzekach”: Spisane opowieści chińskich bajarzy

Panowanie dynastii Ming to czas intensywnej urbanizacji: miasta się rozrastały i powstała nowa klasa na wpół wykształconych obywateli, obejmująca na przykład kupców, którzy potrzebowali znajomości pisma do prowadzenia interesów. Tacy odbiorcy stali się ważnym rynkiem dla wydawców. Dzięki drzeworytom odbijanym na tanim papierze możliwe stało się masowe wydawanie książek.

Publikacja: 29.08.2025 14:30

„Dzieje Trzech Królestw” to jeden z najpopularniejszych utworów z czasów dynastii Ming. Na zdjęciu c

„Dzieje Trzech Królestw” to jeden z najpopularniejszych utworów z czasów dynastii Ming. Na zdjęciu chińska grafika z początku XX wieku ilustrująca powieść ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Foto: Muzeum Narodowe

Tao Tao Liu

Fragment książki Tao Tao Liu „Chiny. Przewodnik po herosach, smokach i świętych rzekach” w przekładzie Agnieszki Walulik, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Poznańskiego, Poznań 2025

Przed odkryciem archiwum z Dunhuangu główne źródło wiedzy o popularnych podaniach epoki cesarstwa stanowiły powieści z epoki Ming (1368–1644). Ich wersje były już w pełni rozwinięte, szerzyli je bajarze występujący w różnych okolicznościach, na przykład w herbaciarniach czy podczas świątecznych uroczystości. Historie te prezentowano także na scenie, lecz po przedstawieniach nie zachowały się żadne teksty, ponieważ wędrowne trupy aktorskie rzadko spisywały swoje sztuki. Mimo to ich występy wywarły ogromny wpływ na ludową wyobraźnię i przyczyniły się do utrwalenia wielu postaci znanych później z mingowskich powieści.

