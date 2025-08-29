Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 30.08.2025 00:50 Publikacja: 29.08.2025 14:30
„Dzieje Trzech Królestw” to jeden z najpopularniejszych utworów z czasów dynastii Ming. Na zdjęciu chińska grafika z początku XX wieku ilustrująca powieść ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Foto: Muzeum Narodowe
Fragment książki Tao Tao Liu „Chiny. Przewodnik po herosach, smokach i świętych rzekach” w przekładzie Agnieszki Walulik, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Poznańskiego, Poznań 2025
Przed odkryciem archiwum z Dunhuangu główne źródło wiedzy o popularnych podaniach epoki cesarstwa stanowiły powieści z epoki Ming (1368–1644). Ich wersje były już w pełni rozwinięte, szerzyli je bajarze występujący w różnych okolicznościach, na przykład w herbaciarniach czy podczas świątecznych uroczystości. Historie te prezentowano także na scenie, lecz po przedstawieniach nie zachowały się żadne teksty, ponieważ wędrowne trupy aktorskie rzadko spisywały swoje sztuki. Mimo to ich występy wywarły ogromny wpływ na ludową wyobraźnię i przyczyniły się do utrwalenia wielu postaci znanych później z mingowskich powieści.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
„Bałtyk” Igi Lis jednych rozczuli i zachwyci, innym przypomni, dlaczego od polskiego wybrzeża stronią.
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
„Lucky Jack” pozwala sprawdzić, czy ma się szczęście w kartach.
Pozycji o himalaizmie było mnóstwo, ale pisanej z perspektywy lekarza dotąd żadnej.
„Obcy: Ziemia” to nie tylko horror sci-fi, ale też opowieść o obsesji nieśmiertelności.
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Opowiadania Thomasa Wolffa wydają się nieskomplikowane, ale to tylko pozory. Przecież ich bohaterowie namiętnie...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas