Przed odkryciem archiwum z Dunhuangu główne źródło wiedzy o popularnych podaniach epoki cesarstwa stanowiły powieści z epoki Ming (1368–1644). Ich wersje były już w pełni rozwinięte, szerzyli je bajarze występujący w różnych okolicznościach, na przykład w herbaciarniach czy podczas świątecznych uroczystości. Historie te prezentowano także na scenie, lecz po przedstawieniach nie zachowały się żadne teksty, ponieważ wędrowne trupy aktorskie rzadko spisywały swoje sztuki. Mimo to ich występy wywarły ogromny wpływ na ludową wyobraźnię i przyczyniły się do utrwalenia wielu postaci znanych później z mingowskich powieści.