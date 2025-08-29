Rzeczpospolita

„Kraina jednej szansy. O edukacji w Korei Południowej”: Do jakiej szkoły chodziłeś?

W Korei ukończenie dobrego uniwersytetu i prestiż z tym związany wpływają na jakość randek, status potencjalnych partnerów, perspektywy matrymonialne oraz możliwość posłania dzieci do tych samych, dobrych uczelni. To sposób na lepsze życie dla siebie i całej rodziny, ale przede wszystkim gwarant społecznego szacunku.

Publikacja: 29.08.2025 14:00

Wykształcenie jest bezwarunkowym wymogiem, aby liczyć się w koreańskim społeczeństwie. Na zdjęciu studenci Narodowego Uniwersytetu w Seulu, jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w kraju

Anna Sawińska

Fragment książki Anny Sawińskiej „Kraina jednej szansy. O edukacji w Korei Południowej”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Czarne, Wołowiec 2025

W Korei wykształcenie ściśle koreluje z pozycją władzy oraz z poziomem dochodów. Absolwenci uniwersytetów SKY (trzy najbardziej prestiżowe uczelnie: Narodowy Uniwersytet w Seulu, Uniwersytet Koreański i Uniwersytet Yonsei – przyp. red.) zajmują większość wysokich stanowisk rządowych i kierowniczych w czebolach. Według badań z 2016 roku absolwenci tych trzech uczelni stanowili pięćdziesiąt trzy procent składu ciała ustawodawczego w Zgromadzeniu Narodowym, zajmowali siedemdziesiąt jeden procent stanowisk ministerialnych, czterdzieści dziewięć procent stanowisk szefów samorządów oraz pięćdziesiąt trzy procent stanowisk dyrektorskich w administracji publicznej. Dla zawodów prawniczych oraz dyrektorów szpitali odsetek ten wynosił odpowiednio sześćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy procent. Obecny rząd Korei Południowej złożony jest w aż siedemdziesięciu dziewięciu procentach z absolwentów koreańskiej Ligi Bluszczowej. W roku 2014 osiemdziesiąt cztery procent nominowanych sędziów ukończyło jeden z uniwersytetów SKY i mimo spadającego trendu dziesięć lat później liczba ta ciągle stoi na poziomie sześćdziesięciu dwóch procent. W roku 2021 połowa wszystkich nominowanych sędziów pochodziła z jednej tylko uczelni – Narodowego Uniwersytetu w Seulu. Badania z roku 2019 pokazują, że ponad czterdzieści procent dyrektorów generalnych pięciuset największych firm koreańskich to również absolwenci tychże szkół wyższych.

