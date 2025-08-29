Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 30.08.2025 00:23 Publikacja: 29.08.2025 14:00
Wykształcenie jest bezwarunkowym wymogiem, aby liczyć się w koreańskim społeczeństwie. Na zdjęciu studenci Narodowego Uniwersytetu w Seulu, jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w kraju
Foto: Materiały prasowe
Fragment książki Anny Sawińskiej „Kraina jednej szansy. O edukacji w Korei Południowej”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Czarne, Wołowiec 2025
W Korei wykształcenie ściśle koreluje z pozycją władzy oraz z poziomem dochodów. Absolwenci uniwersytetów SKY (trzy najbardziej prestiżowe uczelnie: Narodowy Uniwersytet w Seulu, Uniwersytet Koreański i Uniwersytet Yonsei – przyp. red.) zajmują większość wysokich stanowisk rządowych i kierowniczych w czebolach. Według badań z 2016 roku absolwenci tych trzech uczelni stanowili pięćdziesiąt trzy procent składu ciała ustawodawczego w Zgromadzeniu Narodowym, zajmowali siedemdziesiąt jeden procent stanowisk ministerialnych, czterdzieści dziewięć procent stanowisk szefów samorządów oraz pięćdziesiąt trzy procent stanowisk dyrektorskich w administracji publicznej. Dla zawodów prawniczych oraz dyrektorów szpitali odsetek ten wynosił odpowiednio sześćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy procent. Obecny rząd Korei Południowej złożony jest w aż siedemdziesięciu dziewięciu procentach z absolwentów koreańskiej Ligi Bluszczowej. W roku 2014 osiemdziesiąt cztery procent nominowanych sędziów ukończyło jeden z uniwersytetów SKY i mimo spadającego trendu dziesięć lat później liczba ta ciągle stoi na poziomie sześćdziesięciu dwóch procent. W roku 2021 połowa wszystkich nominowanych sędziów pochodziła z jednej tylko uczelni – Narodowego Uniwersytetu w Seulu. Badania z roku 2019 pokazują, że ponad czterdzieści procent dyrektorów generalnych pięciuset największych firm koreańskich to również absolwenci tychże szkół wyższych.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
„Bałtyk” Igi Lis jednych rozczuli i zachwyci, innym przypomni, dlaczego od polskiego wybrzeża stronią.
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
„Lucky Jack” pozwala sprawdzić, czy ma się szczęście w kartach.
Pozycji o himalaizmie było mnóstwo, ale pisanej z perspektywy lekarza dotąd żadnej.
„Obcy: Ziemia” to nie tylko horror sci-fi, ale też opowieść o obsesji nieśmiertelności.
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Opowiadania Thomasa Wolffa wydają się nieskomplikowane, ale to tylko pozory. Przecież ich bohaterowie namiętnie...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas