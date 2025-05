Czy jest nam dzisiaj potrzebna awangarda? To, co w niej było najsilniejsze, to nadzieja na społeczną zmianę, w jakiej może uczestniczyć sztuka. Dlatego tak pilnie przyglądamy się nowemu muzeum, które mieści w swej nazwie nowoczesność.

Długo oczekiwana prezentacja zbiorów zatytułowana „Wystawa niestała 4 x kolekcja” w nowym gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pozwala wreszcie w pełni docenić ekspozycyjną wartość i skalę jego wnętrza. Pomimo wystawienia pond 150 obiektów daje też sygnał fragmentaryczności pokazu. Klatka schodowa, przestronne sale, okna, oświetlenie, dbałość o detal wszystko to sprawia, że czujemy się tu wygodnie. „Znaczenie tego muzeum leży w jego lokalizacji” – stwierdził autor budynku Thomas Phifer. I rzeczywiście, oglądając przez wielkie okna pierwszego i drugiego piętra muzeum zaskakującą z tej perspektywy panoramę miasta, czujemy się w jego sercu.