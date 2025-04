Ostatni dzień stycznia 2025 roku upływał w niemieckim parlamencie pod znakiem gorączkowego poruszenia. Na ten dzień zaplanowano głosowanie nad projektem Zustrombegrenzungsgesetz – ustawy o ograniczeniu nielegalnego napływu obywateli państw trzecich do Niemiec. Pod obrady kończącego swą kadencję Bundestagu wnieśli go chrześcijańscy demokraci – CDU – i siostrzana CSU. Dla wyborców miał to być jasny sygnał, że po latach nieudolnej polityki migracyjnej w wykonaniu koalicji „sygnalizatora drogowego” (SPD, Zieloni, FDP) po władzę w ich kraju zmierza właśnie ekipa nie tylko zdolna zmierzyć się z palącymi problemami, ale i gotowa współpracować w tym celu nawet z antyimigrancką AfD. Dzięki głosom tej partii kilka dni wcześniej udało się chadekom przyjąć rezolucję poprzedzającą głosowanie nad wspomnianą ustawą.