Teatr, który stał się fenomenem

Jak trudno się rozstać

Kiedy zobaczyłem w roku 2017 Oskara, wówczas niespełna 18-letniego licealistę, grającego dojrzale w „Terapii” i „Odlocie”, powiedziałem mu: „Zostaniesz aktorem”. Kiedy na Przeglądzie Szekspirowskim dwa lata później widziałem go w roli Ryszarda III, zdeformowanego króla z uschniętą ręką, gratulowałem mu zdanego egzaminu, choć był dopiero przed nim. Teraz pytam go o tajemnicę jego związków z Panopticum.

Już jako 11-latek chciał mówić cudzymi tekstami. Odsyłano go do teatru dziecięcego. Jednak mama przyprowadziła go do Panopticum. – To teatr dla licealistów – powiedział Wojtas. Ale pozwolił dziecku na prezentację „Ballady o trzęsących się portkach” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i „Fortepianu Chopina” Cypriana Norwida. Potem zaprowadził Oskara na inne piętro, gdzie ludzie o kilka lat starsi szykowali spektakl o Chopinie. – Niech zostanie – zawyrokowali po wysłuchaniu recytacji. I tak stał się najmłodszym aktorem w historii Panopticum. Starszych kolegów, choćby dziennikarkę radiową Martynę Podolską, do dziś nazywa „tatami” i „mamami”. Ale podkreśla: moim teatralnym ojcem jest przede wszystkim Szef, czyli Mieczysław Wojtas.

Pierwszą rolą Oskara był Pastuszek w Jasełkach, wystawianych podczas tak zwanej Wigilii Starówki. W sumie zagrał w Panopticum około 50 postaci. W katolickim, dobrym gimnazjum miał ze swoim hobby kłopoty. Polonistka chciała go wysyłać do psychologa, który miał mu pomóc stać się „takim jak reszta klasy”. W renomowanym liceum im. Unii Lubelskiej było już inaczej. Zdarzyło mu się opuszczać zajęcia, bo dano mu rolę w zawodowym teatrze – Muzycznym w Lublinie. Dyrektor miał jeden warunek: poprowadzisz galę rocznicową szkoły. Tak się też stało.

Dziś niespełna 26-letni Rybaczek, po ukończeniu krakowskiej Akademii Sztuki Teatralnej, ma na koncie kilka poważnych ról filmowych. Ostatnio wrócił do rodzinnego Lublina grać w Teatrze im. Osterwy – w spektaklu „Czechowicz 20 i 2”, o przedwcześnie zabitym lubelskim poecie. Reżyserował to Łukasz Witt-Michałowski, także wychowanek Panopticum sprzed lat. Bo spotyka się ich wszędzie.

Rybaczek jest wyjątkowo wierny Panopticum. Zagrał nie tylko w „Tempusie”. Wcześniej pojechał do Ameryki ze spektaklem „Sprawiedliwi”, uczestniczył też z młodszymi kolegami w słuchowisku Radia Lublin poświęconym poezji Jana Kochanowskiego. Szkoli nowe roczniki, pomaga, ile może, mówi, że ten teatr to jego dom. Na studiach w Krakowie napisał o Panopticum pracę magisterską. Jego promotora zaciekawił rozdział, w którym porównywał system przygotowywania spektakli pod batutą Wojtasa i w szkole aktorskiej. Uznał, że lepiej to robi teatr amatorski. – Panopticum zawsze uczył odpowiedzialności za wspólny projekt, na studiach nie zawsze traktuje się nas podmiotowo – przekonuje.