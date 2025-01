„Ponadczasowe. O tym, co tworzy modę”. Moda pod lupą

Leopold Tyrmand w „Dzienniku 1954” pisał, że „ubranie jest najbardziej zewnętrzną emanacją charakteru, indywidualności, zalet i wad, że mówi mnóstwo o człowieku, o jego stanach psychicznych, o jego usposobieniu, marzeniach i tęsknotach, formuje nastroje i samopoczucie”.

Hayley Edwards-Dujardin, francuska historyczka sztuki i mody, wybrała elementy, które jej zdaniem zmieniły światową modę. Książka „Ponadczasowe. O tym, co tworzy modę” to vademecum ikonicznych ubrań, przełomowych kreacji, legendarnych stylów i kreatorów mody. Podzielona na cztery części (garderoba, kreacje, style, portrety) opisuje projekty i twórców, którzy zrewolucjonizowali branżę modową, oraz momenty kulturowe, które zdeterminowały to, jak się ubieramy. Np. T-shirty, baleriny, martensy, golfy, koszule w kratę, bandany, ogrodniczki, nerki – każde z nich oprócz krótkiego rysu historycznego pokazane jest przez pryzmat ciekawostek, kluczowych dat i nazwisk, a także cytatów. Smoking dla kobiet od Yves’a Saint Laurenta – atrybut władzy, torba Kelly – symbol romantycznej miłości, buntownicze i skandaliczne buty platformy ghillies, które opowiadały alternatywną historię Wielkiej Brytanii – niektóre z opisywanych przez historyczkę projektów stały się symbolami epoki.