Bogusław Chrabota: Dlaczego broń jądrowa nie zostanie użyta

To nie strach – powtórzę. To pragmatyzm i wyciąganie wniosków z historii. Czy da się uniknąć strachu? Ano nie. To nieodłączny towarzysz człowieka od początków ludzkości. Strach uświadomiony czy tylko wyczuwalny jest w ogóle domeną każdego życia. W historii cywilizacji był budulcem mitów i etosów, rozgałęzionego imaginarium, w którym od zawsze obracał się człowiek. Więc z natury sięgamy do tej biblioteki skojarzeń w sytuacji zagrożenia. Tak jak Putin straszy świat nuklearną zagładą, tak – toutes proportions gardées – zachodni autorzy, jak u nas Tomasz P. Terlikowski, przywołują Apokalipsę. Cóż, takie mają prawo, choć epatowanie wizją końca świata w takiej sytuacji jak nasza uważam za przesadę. Jakoś to rozumiem, bo do czego ma się odwoływać Terlikowski? Apokalipsa to w naszej kulturze najstarsza i najtrwalsza wizja końca; powraca zawsze w sytuacjach krytycznych. U progu czy finału wielkich wojen, jak wojna trzydziestoletnia, obie światowe, rewolucja francuska czy bolszewicka, globalne epidemie czy katastrofalne zjawiska przyrody. Przez delikatność pewnie Terlikowski nie nawiązuje do wydarzeń sprzed 80 lat z Hiroszimą na czele, bo wie, że tu przekroczyłby granice przesady. Eschatologia jest bezpieczniejsza i – jako metafora – mniej straszna.

Jesteśmy daleko od światowego konfliktu. Chiny mają za mały arsenał nuklearny

Miało być o tym, dlaczego daleko jesteśmy od światowego konfliktu, więc proszę bardzo. Po pierwsze, Putin chce nie tylko przetrwać, ale też wzmocnić Rosję i poszerzyć ją terytorialnie. Światowa katastrofa nuklearna stoi z tym planem w elementarnej sprzeczności. Po wtóre, moskiewski satrapa buduje ścisłe relacje międzynarodowe z takimi krajami, jak Indie czy Chiny. Dziś to cała gama krajów sfederowanych w jeden antyzachodni blok. Użycie broni nuklearnej spowodowałoby, że cała ta autokratyczna układanka rozpadłaby się jak domek z kart. Chiny boją się atomu, bo ich arsenał jest mały i nie wytrzymałby światowej konfrontacji. Inni partnerzy Putina (Indie, Wietnam, Brazylia) to kraje, które stawiają na rozwój, nie zagładę. Kolejnym argumentem jest przyszłość Ukrainy. Putin chce ją przejąć – jej bogactwa i populację – a nie zamieniać w nuklearny cmentarz. Taka Ukraina nie jest mu potrzebna. Na koniec sama Rosja, kraj wycieńczony, z gigantycznym potencjałem, ale przykrytym przez wojnę. Konflikt nuklearny spowodowałby, że spłonęłaby jak stara chałupa. Nuklearny potencjał Zachodu jest porównywalny (a pewnie i bardziej efektywny) do rosyjskiego.

Wystarczy? To może jeszcze na koniec Clausewitz: wojna to przedłużenie polityki. Także wojna ostateczna. Putin „robi” w polityce. W wojnie, co widać w Ukrainie, jest dość nieporadny. Dlatego pozostanie na szachownicy polityki, bo tylko tu ma szansę wygrać.