Tomasz P. Terlikowski: Czy Donald Trump jest człowiekiem religijnym?

Kogo odstraszyły proaborcyjne poglądy Kamali Harris? Głosy tych kobiet uznała już za swoje

To wszystko nie zmienia jednak faktu, że dokonująca się w USA laicyzacja oraz zmiany moralne, które dotykają to społeczeństwo, nie są rozstrzygające, jeśli chodzi o tzw. wojnę kultur. Nie jest wcale tak, że większość Amerykanów chce wolnego dostępu do aborcji, nawet jeśli ich spora część nie chce jej zakazu. Ten podział, o czym też warto pamiętać, odnosi się nie tylko do mężczyzn, ale i do kobiet. Część białych kobiet, których głosy Kamala Harris uznała już za swoje, nie zagłosowała na nią nie z powodu jej płci czy z powodu jej pochodzenia, ale dlatego, że nie akceptuje jej proaborcyjnych poglądów. Inaczej niż w Europie Zachodniej (ale podobnie jak w Polsce) kwestie moralne dzielą społeczeństwo amerykańskie i choć strona progresywna nieustannie powtarza, że jest na fali wznoszącej, to wyniki wyborcze często przeczą tym tezom.

To zresztą falsyfikuje przekonanie, że laicyzacja zawsze wiąże się z odejściem od bardziej tradycyjnej moralności. Tak nie jest, bo w polityce zlaicyzowanej kwestie moralne zostają przesunięte do sfery tożsamościowej i stają się sposobem zachowania własnej tożsamości, która rzekomo ma być (nie ma przy tym znaczenia, czy tak jest w rzeczywistości) zagrożona przez zmiany obyczajowe. Można oczywiście wskazywać, że oparcie zasad moralnych na takich fundamentach jest budowaniem na piasku, ale w niczym nie zmienia to faktu, że pozostaje politycznie skuteczne. I tego też uczą nas te wybory.