Bogusław Chrabota: Dlaczego Zełenski może się obawiać pokoju Ukrainy z Rosją?

Czym jest heroizm? To odwaga zmagania się z przeciwnikiem czy – jak ktoś sobie życzy – ze złem, wbrew wszystkiemu. Wbrew niesprzyjającym okolicznościom, zdrowemu rozsądkowi, nieprzychylnej statystyce, wbrew oczywistościom, za to w imię istotnych wartości. Dlatego heroizm, indywidualny czy zbiorowy, leży na tej samej półce co martyrologia. Oczywiście nie są tożsame, nie każdy przypadek heroizmu kończy się ofiarą z ludzkiego życia, niemniej historia świata właśnie takie przypadki najczęściej utrwala w naszej pamięci.