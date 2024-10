„Projekt A.R.T. Na ratunek arcydziełom”: Sztuka pomagania

Zdziełami sztuki zawsze są jakieś problemy. Wciąż trzeba je przed kimś chronić – jak nie przed dziećmi, to przed aktywistami klimatycznymi, samozwańczymi konserwatorami czy zwykłymi złodziejami. W planszówce „Projekt A.R.T. Na ratunek arcydziełom” zagrażają im złodzieje niezwykli: Biała Ręka to wyjątkowo niebezpieczna grupa krądnąca dzieła sztuki na całym świecie. To przeciwnik godny stoczenia bitwy!

Pudełko jest nieporęczne, długie, a wąskie, trudne do ułożenia na półce. Roi się w nim od znaczników: są białe łapki, pistoleciki, krótkofalówki, kanistry i same dzieła sztuki. Do tego karty i aż trzy dwustronne plansze pozwalające rozegrać sześć różnych misji. W ich trakcie gracze (od jednego do sześciu) zagrywają karty, wykonują ruchy po trasach, walczą z agentami Białej Ręki, a przede wszystkim współpracują.