Wideo ma prawie pięć minut, raczej sztuczne dialogi i jednego bohatera za dużo. UEFA w filmiku nakręconym we Włoszech przy asyście Gianluigiego Buffona oraz Zlatana Ibrahimovicia w luźny sposób chciała zaprezentować nowy format swoich flagowych klubowych rozgrywek, czyli Ligi Mistrzów, i może nawet by się to jej udało, gdyby na scenę – dosłownie, bo akcja dzieje się w Teatro Municipale w Piacenzy – nie wkroczył prezes UEFA Aleksander Čeferin.