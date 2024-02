Netflix w lutym: Albert Einstein, bomba, zbrodnie i ciemność

Fabularyzowany dokument brytyjski „Einstein i bomba” w reżyserii Anthony’ego Philipsona. skupia się na okresie, gdy Albert Einstein opuścił nazistowskie Niemcy i przybył do Stanów, gdzie próbował przekonać prezydenta Roosevelta do rozpoczęcia amerykańskiego programu nuklearnego, obawiając się, że Niemcy opracowują bombę atomową.

Z czasem Albert Einstein zaczął jednak żałować swojego zaangażowania, co skwitował powiedzeniem, że jeśli trzecia wojna światowa rozegra się z użyciem bomb atomowych, to czwarta będzie z pewnością toczyć się na kije i kamienie. Jak zapowiadają twórcy filmu „Einstein i bomba” powstałego w studiach BBC na zamówienie Netfleksa, zostały wykorzystane wszystkie dostępne materiały archiwalne. Uzupełniono jej scenami fabularnymi, w których w Alberta Einsteina wcielił się Aidan Mc Ardlee. W Netflkisie film będzie dostępny od 16 lutego.

Nowości na Netfliksie. Lover, Stalker, Killer i portale randkowe

Również fabularyzowanym dokumentem, ale o zupełnie innym charakterze jest „Lover, Stalker, Killer” (od 9 lutego). To prawdziwa historia samotnego, ciężko pracującego ojca, który postanawia wypróbować internetową aplikację randkową. Nawiązuje kontakt z dwiema samotnymi matkami. Pomagają mu one, każda na swój sposób, ponownie otworzyć się na miłość. Jednak to, co zaczyna się jako niewinne poszukiwanie miłości, przeradza się w niebezpieczny trójkąt miłosny, zagrażający życiu mężczyzny i jego bliskich.

Film, który bazuje na rozmowach z bohaterami tamtych zdarzeń oraz osób prowadzącymi śledztwo, nie jest tylko rekonstrukcją zdarzeń, lecz ma głębszy wymiar. Opowiada o niebezpieczeństwach i zagrożeniach, jakie niesie cyfrowe życie. Przestrzega przed tym, jak łatwo w sieci nieznajomy może wykorzystać ludzkie zaufanie.