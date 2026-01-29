W nawiązaniu do materiału „KSeF: tradycyjna archiwizacja traci na znaczeniu”, w którym autorka wyraża opinię, jakoby wdrażanie Krajowego Systemu e‑Faktur oraz postępująca cyfryzacja dokumentacji finansowo‑księgowej prowadziły do „stopniowej marginalizacji tradycyjnych archiwów”, pragnę zauważyć, że przedstawione tezy – choć trafne w wielu elementach – wydają się jedynie szkicem szerokiego i bardzo złożonego zagadnienia. Dotyczy ono zarówno przedsiębiorców oraz niepaństwowych jednostek organizacyjnych, jak i administracji publicznej, w tym archiwów państwowych.

Reklama Reklama

Archiwa pozostaną kluczową instytucją w procesie zarządzania dokumentacją państwową – zarówno papierową, jak i elektroniczną. Cyfryzacja i KSeF zmieniają jedynie narzędzia pracy, a nie filozofię ochrony państwowego zasobu archiwalnego. W nowoczesnym państwie archiwa pełnią rolę gwaranta bezpieczeństwa informacji, jej autentyczności oraz trwałego dostępu.

Czy KSeF zastąpi archiwa?

Można więc stwierdzić jednoznacznie, że KSeF jest narzędziem ważnym, ale nie spełnia roli systemu do długotrwałego przechowywania danych i nie zastępuje archiwów. KSeF jest narzędziem informatycznym usprawniającym obieg e‑faktur w całym kraju i niewątpliwie przyczynia się do automatyzacji wybranych procesów finansowo‑księgowych. Nie może to jednak prowadzić do wniosku, że archiwizacja przestaje być potrzebna, archiwa tracą znaczenie, a obowiązki wynikające z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przestają obowiązywać.

Przeciwnie – cyfryzacja wszelkich procesów administracyjno-prawnych zwiększa znaczenie archiwów państwowych, jako miejsc przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, ponieważ zasób państwowy powstaje obecnie głównie w postaci cyfrowej i wymaga precyzyjnego nadzoru, dostosowanych standardów oraz instytucjonalnej opieki.