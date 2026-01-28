Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Paweł Rochowicz: Droselklapa znów ryksztosuje, czyli jak nie mówić o KSeF

Zamieszanie z nowym systemem fakturowania pokazuje dobitnie: zabrakło sprawnego zarządzania wdrażaniem KSeF, systemem skądinąd całkiem pożytecznym.

Publikacja: 28.01.2026 04:59

Krajowy System e-Faktur startuje 1 lutego

Krajowy System e-Faktur startuje 1 lutego

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

– Droselklapa tandetnie zblindowana i ryksztosuje. Pufer trzeba lochować. Bez holajzy ani rusz – usłyszał Julian Tuwim od fachowca, który przyszedł naprawić mu kran w łazience. Potem poeta zapłacił 7,85 zł za usługę i napisał satyryczne opowiadanie „Ślusarz”. Pewnie nie wszystko z hydraulicznego żargonu zrozumiał, ale jego nadużywanie obśmiał po mistrzowsku. Opowiadanie bez trudu można znaleźć w internecie.

API, „środowisko przedprodukcyjne” i tokeny. Kto to zrozumie?

Minęło sto lat. Niejeden ślusarz dziś otwiera internetową witrynę Ministerstwa Finansów, by się dowiedzieć, jak wystawić fakturę za naprawę. Bo już zaraz, od lutego czy tam kwietnia trzeba to jakoś po nowemu robić. Czyta, czyta i czuje się jak… Tuwim. Bo tu mu piszą o jakimś API, ówdzie o „środowisku przedprodukcyjnym”. Wprawdzie nie wiadomo, co tam się „przedprodukuje”, ale wiadomo, że to coś do testów. Ale zaraz, wróć, do testowania nowych faktur to jest „środowisko testowe” i to coś innego niż „przedprodukcja”. A jeszcze jakiś token się pobiera albo certyfikat. Nawet jak się ma certyfikat z cechu ślusarzy, potwierdzający kwalifikacje. I cały ten system ma jakieś tam wersje jeden-zero i dwa-zero. Nie do końca wiadomo po co aż dwie, skoro ta pierwsza i tak ma zniknąć.

Gdy ktoś niezorientowany, nie tylko ślusarz, usłyszy o „produkcji” dokumentów sprzedaży, to mu się może skojarzyć z fałszowaniem dokumentów podatkowych. Fachowiec karnista wtrąci od razu: tak, to jest artykuł sześćdziesiąt dwa paragraf dwa kakaesu (dla niewtajemniczonych: kodeksu karnego skarbowego). Obaj, i ślusarz, i prawnik, się zdziwią. Że co? Minister finansów, tak otwartym tekstem, w biały dzień, zachęca do „produkowania” faktur VAT? Naprawdę?

Zabrakło kierownika projektu KSeF

My, dziennikarze, jesteśmy wyczuleni na niezrozumiały przekaz. Bo każdy z nas kiedyś słyszał od redaktora w swojej pierwszej redakcji: unikaj wyrazów wieloznacznych i zawsze tłumacz slang na język ogólnie zrozumiały.

Reklama
Reklama

Z kolei informatycy instalujący narzędzia do KSeF w firmach są wyczuleni na różne ułomności tego systemu. Świetnie rozumieją, co to API, ale zirytowało ich spóźnione ogłoszenie różnych danych technicznych przez MF. I też dają ujście swoim frustracjom na różnych fachowych portalach. Najczęściej dosadnie, bez takiej finezji jak Julian Tuwim.

Doradcy podatkowi, choćby przyjaźnie patrzyli na nowy system, też klną na czym świat stoi. Bo nie zawsze wiedzą, co rzetelnie doradzić klientom, skoro sami nie do końca rozumieją przekaz o KSeFowej holajzie i droselklapie.

Tu nie chodzi tylko o język. To ewidentny brak dobrego kierownika całego przedsięwzięcia. Takiego, który zadbałby o rozłożenie procesu w czasie, zapewnienie cyberbezpieczeństwa od samego początku budowy systemu, o właściwe przeszkolenie skarbowców i wiele innych spraw.

Takie zarządzanie tym całym KSeFowym procesem może nas wszystkich drogo kosztować. Więcej niż 7,85 zł za kran w Tuwimowej łazience.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Publicystyka Podatki Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Andrzej Olaś: Sądy uwikłano w walkę o władzę i jej profity
Opinie Prawne
Andrzej Olaś: Sądy uwikłano w walkę o władzę i jej profity
Ewa Szadkowska: Bezkarny jak prokurator
Opinie Prawne
Ewa Szadkowska: Bezkarny jak prokurator
Sędzia Piotr Mgłosiek odpowiada profesorom: „Anarchia w systemie już jest”
Opinie Prawne
Sędzia Piotr Mgłosiek odpowiada profesorom: „Anarchia w systemie już jest”
Działacz opozycji demokratycznej w PRL Adam Borowski wśród zwolenników prezydenta Karola Nawrockiego
Opinie Prawne
Piotr Szymaniak: PiS nie usunął art. 212, a teraz grzmi o reżimie
Gutowski, Kardas: To nie chwalebne intencje są podstawą orzeczeń sądowych
Opinie Prawne
Gutowski, Kardas: To nie chwalebne intencje są podstawą orzeczeń sądowych
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama