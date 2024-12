W tym przypadku na pierwszy plan wysuwa się zasada tempus regit actum, zalecająca oceniać skutki zdarzeń prawnych na podstawie przepisów obowiązujących w czasie, gdy zdarzenia te nastąpiły. W związku z tym, skoro w optyce § 7 ust. 2b pacjent przed 7 listopada 2024 r. został zbadany przez lekarza z sektora prywatnego w trybie teleporady, to pacjent taki może w okresie trzech miesięcy od dnia tej teleporady otrzymywać w nieograniczonej prawem liczbie recepty na tzw. medyczną marihuanę, bez konieczności osobistego zbadania takiego pacjenta. Czyli nawet do 7 lutego 2025 r.

Eliminacja leczenia marihuaną medyczną na rynku prywatnej służby zdrowia?

Zamiast podsumowania można ostatecznie pokusić się o stwierdzenie, że obecny kierunek zmian prawodawczych, zogniskowany wokół eliminacji z rynku leczenia tzw. medyczną marihuaną wyłącznie podmiotów prywatnych, zdaje się jednak nie być motywowany włącznie chęcią uzdrowienia społeczeństwa.

Jak by bowiem nie patrzeć, cel ten nie zostanie osiągnięty, jeśli leczenie tzw. medyczną marihuaną zostanie pozostawione wyłącznie w gestii lekarzy współpracujących z NFZ. Wypada przeto obrać perspektywę, w obrębie której populizm prawodawczy, nawiązujący do strachu przed „diabelskim zielem”, staje się asumptem do naruszenia równości w zakresie dostępu do rynku leczniczego prywatnych podmiotów leczniczych. W tych realiach postulat pilnego powrotu przez ministra zdrowia do zachowania równowagi praw i obowiązków pomiędzy NFZ a sektorem prywatnym jawi się jako w pełni uzasadniony. Jak widać, wciąż należy przypominać, że ograniczenie działalności gospodarczej jest możliwe – jednak czynić to można tylko ustawą i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Tak stanowi art. 22 Konstytucji RP.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii żadnych ograniczeń co do trybu teleporady nie wprowadza, nie czyni tego zwłaszcza kluczowy dla sprawy jej art. 41. Istnieje tylko obowiązek wystawiania „specjalnie oznakowanej recepty” (art. 41 ust. 2), a szczegółowe warunki wystawiania recept pozostawia się ministrowi zdrowia (art. 41 ust. 5 pkt 2). Niczego więcej nie da się wyczytać z tej ustawy, zwłaszcza zaś nie da się wywieść możliwości ograniczenia wystawiania recept przez jednych tylko lekarzy (mających umowy z NFZ) i tym samym zakazu wystawiania przez innych (z sektora prywatnego). A skoro tak, to regulacja rozporządzenia jest sprzeczna z konstytucją, z jej art. 22. Nie widać również interesu publicznego w takim rozwiązaniu sprawy wystawiania recept, bo argument oparty na liczbie wystawianych recept, na ich przyroście oraz na rzucanych przez GIF deklaracjach o nieprawidłowościach i nadużyciach – bez jednoczesnego wskazania konkretów, to tylko słowa. Słowa przy tym puste.