Nie jutro, nie w przyszłym roku, ale w dłuższej perspektywie – za naszego życia – nowa Jałta może się stać faktem. Stawiam taką tezę i pytam o zdanie wybitnych znawców polityki międzynarodowej z różnych krajów.

Nazwa nie jest najważniejsza. Ale używam określenia „nowa Jałta”. Nowa Jałta to podział świata na strefy wpływów kilku mocarstw. Nowa Jałta ustalona ponad naszymi głowami. Nowa Jałta – zdrada w imię realizacji twardych interesów, spokoju, a nie wolności.