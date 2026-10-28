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Jerzy Haszczyński: Czy bać się nowej Jałty? Czarny scenariusz jest realny

Strefy wpływów, podziały i niemal rysowanie mapy Europy na nowo – bez udziału zainteresowanych. Zdrada w imię twardych interesów. To już się kiedyś wydarzyło. I my Polacy doświadczyliśmy tego boleśnie na własnej skórze. Teraz może doświadczyć cała Europa. Czarny scenariusz jest znów możliwy.

Publikacja: 28.10.2026 04:30

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Jerzy Haszczyński: Czy bać się nowej Jałty? Czarny scenariusz jest realny

Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

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Jerzy Haszczyński

Nie jutro, nie w przyszłym roku, ale w dłuższej perspektywie – za naszego życia – nowa Jałta może się stać faktem. Stawiam taką tezę i pytam o zdanie wybitnych znawców polityki międzynarodowej z różnych krajów.

Nazwa nie jest najważniejsza. Ale używam określenia „nowa Jałta”. Nowa Jałta to podział świata na strefy wpływów kilku mocarstw. Nowa Jałta ustalona ponad naszymi głowami. Nowa Jałta – zdrada w imię realizacji twardych interesów, spokoju, a nie wolności.  

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