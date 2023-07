Ilia Ponomariow: Marzenie o pięknej, demokratycznej Rosji po upadku Putina

Rosyjska opozycja stara się zaproponować im mediacje z Zachodem – ale funkcja pośrednika dla ludzi tak doskonale obytych z zachodnimi politycznymi i biznesowymi kręgami jest całkowicie nieistotna. Potrzebują gwarancji dla swojego życia po wojnie, bezpieczeństwa dla rodzin i aktywów – a tego opozycja nie jest w stanie im zaoferować. Nie wykraczają więc poza abstrakcyjne deklaracje, które nie mogą zadowolić doświadczonych i znających życie ludzi. Tym bardziej że opozycji brakuje struktur władzy, które mogłyby odpowiadać za złożone obietnice.

W oczekiwaniu na rosyjskiego Charlesa de Gaulle’a i ruch oporu

Mało prawdopodobne, że nowa konstrukcja powstanie wewnątrz kraju. Najbardziej fundamentalne przemiany Rosji w latach 1905 i 1917 czy Niemiec w roku 1945 oraz w Europie Wschodniej po roku 1989 były bezpośrednio związane z wpływami zewnętrznymi i bez nich raczej by nie zaszły. Tym bardziej że w Rosji nie ma gotowych do objęcia władzy sił demokratycznych i jeśli ci, którzy myślami wyprzedzają kolejne wybory w krajach koalicji antyputinowskiej, mają nadzieję na uniknięcie scenariusza imperialnego systemu w Moskwie lub jego zaostrzenia, to muszą wspólnie z nami taką siłę stworzyć. W taki sposób, aby świat mógł uniknąć niepożądanego ryzyka i doprowadzić do przemian. Sprzymierzeńcem dziś, tak jak było to w czasie II wojny światowej, powinien być rosyjski Charles de Gaulle – z armią, rządem i ruchem oporu.

Rozpętana przez Putina wojna z Ukrainą daje taką możliwość i uzasadnia wszelkie działania podjęte w tym kierunku. Prawomocność nowej rosyjskiej władzy będzie opierała się na jej nowych siłach militarnych (które mogą powstać jedynie w Ukrainie) i na jej politycznym centrum uzyskanym od grupy koalicyjnej Ramstein.

Michaił Chodorkowski, mający wszelkie powody, by ubiegać się o stanowisko premiera w tymczasowym rządzie Rosji, położył kamień węgielny pod taki projekt na spotkaniu sił opozycyjnych w Berlinie pod koniec kwietnia 2023 r. I ukazał główną sprzeczność, która obecnie dzieli wszystkie nurty opozycji, a zwłaszcza rosyjskich liberałów.

Czytaj więcej Polityka W Berlinie dyskutowano o obaleniu Putina Rosyjska opozycja demokratyczna po raz pierwszy od kilkunastu lat próbowała się porozumieć.

Coraz więcej opozycjonistów rosyjskich jest za walką zbrojną

Na początku wizja przyszłości różnych opozycjonistów była podobna. Wszyscy są za mocnymi reformami demokratycznymi, które powinny dokonać się w okresie przejściowym; władza powinna trafić do regionów, które oderwą się od imperialnego dyktatu centrum i będą mogły ustalać własne zasady; demilitaryzacja i skrucha powinny doprowadzić do zaprzestania okupacji wszystkich terytoriów zajmowanych przez armię rosyjską od 30 lat, które minęły od rozpadu ZSRR, a poszkodowanym państwom i obywatelom powinny zostać wypłacone sprawiedliwe kompensacje; powinno nastąpić przejście do republiki parlamentarnej, a rządy prawa powinny zostać ustanowione w nowej konstytucji. Wszystko to zostało zapisane we wspólnej deklaracji zaproponowanej przez Andrieja Iłłarionowa z Kongresu Deputowanych Ludowych i Jewgienija Cziczwarkina z Komitetu Antywojennego, a dopracowanej przez uczestników spotkania i podpisanej przez ponad 25 tys. (!) przedstawicieli sił opozycyjnych, co jest bezprecedensowym sukcesem. Okazało się, że to marzenie jednoczy wszystkich.