- Rządowe ceny maksymalne pozostają kompletnie bez związku z ograniczeniem lub wzrostem popytu na paliwa w krótkim czasie - pisze Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu
Wśród uwag merytorycznych, gdzie przeważały słuszne argumenty o kosztach budżetowych administracyjnej ingerencji w rynkowe ceny paliw dla wszystkich, zabrakło mi jednak jeszcze jednego ważnego wątku. Chodzi mianowicie o elastyczność cenową popytu na paliwa.
A tu przy szeroko adresowanych ingerencjach sprawy mają się jak następuje:
Jaki z tego wniosek dla „naszego” CPN? Rządowe ceny maksymalne pozostają kompletnie bez związku z ograniczeniem lub wzrostem popytu na paliwa w krótkim czasie. Gdyby zaś interwencja miała potrwać dłużej (na co się zanosi), to – przy regularnym wzroście realnych wynagrodzeń – popyt na paliwa o administracyjnie regulowanych cenach będzie sobie rósł, bo promuje brak oszczędności. Wraz z tym wzrastać będą też koszty budżetowe interwencji.
Czyli bodźce zastosowane przez rząd są ekonomicznie kompletnie pozbawione sensu. Przy okazji zwiększają też, oczywiście, koszty środowiskowe. A że się to ludziom podoba? Cóż, wielu dałoby się zabić w obronie tezy, że rząd jest od podobania się, a nie od racjonalnych decyzji. I na takie dictum to ja już nie znajduję żadnych ekonomicznych argumentów. To cios wprost zabójczy.
