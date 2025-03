Robert Gwiazdowski: Przejęcie Kanału Panamskiego w platońskiej jaskini

Obiegła świat ciekawa wiadomość: chińska firma CK Hutchison sprzedała funduszowi BlackRock większościowy pakiet udziałów (90 proc.) w Panama Ports Company, która kontroluje porty w Balboa i Cristobal. Stało się to zaraz po awanturze w Białym Domu między Donaldem Trumpem i J.D. Vance’em a Wołodymyrem Zełenskim.

Przejęcie kontroli nad Kanałem Panamskim było główną obietnicą Donalda Trumpa

Pikanterii transakcji dodaje to, że przejęcie kontroli nad Kanałem Panamskim przez USA było jednym z głównych postulatów Trumpa podczas kampanii wyborczej. Za co był wyśmiewany, także w kraju nad Wisłą. Co ciekawe, Hutchison działa też nad Wisłą. Kontroluje przecież terminal kontenerowy Gdynia Container Terminal, który jest kluczową częścią tamtejszego portu.

Ponoć sprzedaż tych udziałów była „okazją do zarobku w czasie, gdy globalne napięcia geopolityczne i bariery handlowe osłabiły perspektywy działalności portowej”. Tak powiedział jakiś ekspert – „starszy ekonomista” w jakimś „banku inwestycyjnym” – dodając, że to „doskonały przykład przekształcenia ryzyka geopolitycznego w okazję”.

No nie wiem, nie wiem. Transakcja opiewa (oficjalnie) na 22,8 mld dol. Rzekłbym, że cena nie powala. A przecież nie była to prywatna transakcja między prywatnymi przedsiębiorstwami! O ile mówi się coraz częściej i coraz śmielej, że to BlackRock rządzi Ameryką (a nawet trochę światem), o tyle Hutchison nie zrobił tej transakcji bez zgody Pekinu. Śmiem tak twierdzić, bo jeszcze nikt nie został oskarżony, aresztowany, skazany i stracony. Minęły już przecież 24 godziny. A w Chinach wymiar (nie)sprawiedliwości działa sprawnie. Nie to co u nas.