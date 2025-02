SPD podkreśla konieczność reformy konstytucyjnych reguł budżetowych w celu zwiększenia inwestycji publicznych. Planuje zwiększenie podatku od spadków i darowizn, wprowadzenie podatku majątkowego i od transakcji finansowych, podwyższenie płacy minimalnej do 15 euro za godzinę w 2026 r. oraz zachowanie opłaty solidarnościowej.

Według Centrum Europejskich Badań Ekonomicznych zdecydowana większość Niemców zyskałaby na wdrożeniu postulatów SPD w życie, a wpływy do budżetu wzrosłyby o 1 mld euro.

„Wspólnie wzrastajmy“

Zieloni w celu pobudzenia przemysłu niemieckiego proponują obniżenie podatku od energii elektrycznej, reformę konstytucyjnych reguł budżetowych i utworzenie Funduszu Niemieckiego, mającego finansować publiczne inwestycje w infrastrukturę kolejową, edukację, badania naukowe, wsparcie dla przedsiębiorstw, pięcioletnią premię inwestycyjnej w wysokości 10 proc. (odliczaną od zobowiązania podatkowego firm) oraz przeznaczenie ponad 3,5 proc. PKB na naukę.

Opłata solidarnościowa ma zostać zlikwidowana, w zamian opodatkowanie osób najbogatszych ma wzrosnąć, a kwota wolna od podatku ma zostać podwyższona do 12 500 euro. Według ZEW, żeby reforma była neutralna dla budżetu państwa, obecna stawka 42 proc. dla zarabiających ponad 73 tys. euro musiałaby wzrosnąć do 46,5 proc., należałoby także stworzyć nowy, 48-proc. próg dla podatników osiągających dochody 100-250 tys. euro, a także najwyższą stawkę podnieść z 45 proc. do 50 proc.

Osoby najbiedniejsze mają otrzymać rekompensaty za koszty węglowych opłat emisyjnych. Zieloni również popierają płacę minimalną na poziomie 15 euro za godzinę.

Zgodnie z wyliczeniami Centrum Europejskich Badań Ekonomicznych, podobnie jak w przypadku SPD, wdrożenie postulatów Zielonych byłoby zyskowne dla zdecydowanej większości Niemców, wpływy podatkowe w porównaniu z programem SPD byłby o 3 mld euro wyższe.