Anna Burzykowska: Jak Polska może wykorzystać AI

Dostęp do danych geoprzestrzennych

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w takim środowisku informacyjnym może zrewolucjonizować sposób, w jaki przetwarza się i udostępnia petabajty danych geoprzestrzennych, których ilość wzrośnie wykładniczo do końca tej dekady. Ten eksperymentalny projekt jest też unikatowy na skalę światową pod względem skali oraz otwartości, i tym samym wyprzedził prace nad podobnymi rozwiązaniami prowadzonym przez gigantów technologicznych, takich jak Google, IBM czy Alan Touring Institute.

To, że ten wyścig zaczyna się intensyfikować, wiedzą już nie tylko wtajemniczeni. W listopadzie Microsoft we współpracy z NASA opublikował wizję budowy Earth Co-Pilot, czyli asystenta AI, który potrafi zanalizować dane o naszej planecie, licząc na to, że dzięki sztucznej inteligencji dostęp do danych stanie się prostszy, szybszy i tańszy, co przyciągnie miliony nowych użytkowników i firm. Sprawi, że będą mogli szybciej i łatwiej je przeglądać oraz przetwarzać, zużywając przy tym mniej zasobów obliczeniowych.

W rzeczywistości gra toczy się o przyszłość tworzenia narzędzi nowej generacji do prognozowania zmian klimatycznych, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i obronności czy optymalizacji rolnictwa. A Europa ma jeszcze jedną przewagę konkurencyjną nad USA czy Chinami – to wysokiej jakości dane naukowe, które produkują jej najwyższej klasy ośrodki naukowe i przemysłowe – zwłaszcza tzw. Space Data. Dlatego jeśli konkurencyjność w rodzącym się właśnie przemyśle AI będzie opierać się na wąskich niszach, gdzie potrzeba dogłębnej wiedzy branżowej i dostępu do specjalistycznych danych, to właśnie w takich obszarach Europa i Polska mogą znaleźć swoją szansę.

Ten projekt to dowód, że odpowiednio zdefiniowane cele i strategiczne partnerstwa mają potencjał przynieść sukce europejski, jeśli nie globalny. Ogłoszony w listopadzie przez Ministerstwo Rozwoju nabór na konsorcja IPCEI (Important Projects of Common European Interest) dotyczący usług AI (IPCEI-AI) oraz programy ESA i EU Digital Twin Earth i DestinE – są kolejną szansą na rozbudowanie tych specjalistycznych rozwiązań. Polska prezydencja w UE, jej strategiczne priorytety nastawione na wzmacnianie suwerennych rozwiązań przemysłowych w sektorach, AI, space and defence i przyszłoroczny EuroHPC Summit, w marcu w Krakowie, to wyjątkowa okazja do silnego wejścia na tę europejską naukową i gospodarczą scenę.