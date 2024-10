Tomasz Pietryga: Kto odpowie za miliard utopiony w kopalni widmo

Jakie wnioski wyciągniemy z historii kopalni Jan Karski i sporu z GreenX Metals

Wnioski są dwa. Do takich sytuacji będzie dochodzić, jeżeli ludzie, którzy podejmują decyzje na najwyższych i niższych szczeblach, nie będą znani z imienia i nazwiska i nie będą za to rozliczani. Bo jeżeli chowają się za trybami machiny państwa, kolektywną odpowiedzialnością, która wyłącza ich odpowiedzialność indywidualną, to zawsze łatwiej będą podejmować nieprzemyślane lub złe decyzje. Bo miliard stracił abstrakcyjny budżet, a nie obywatele – ten sposób myślenia dominuje.

Czytaj więcej Samorząd i administracja Dlaczego urzędnicy nie ponoszą odpowiedzialności za działanie bez podstawy prawnej W poprzednim systemie prawo było ozdobnikiem, wszystkim kierowała wola partii. Od początku transformacji jednym z większych problemów w budowie państwa demokratycznego było wymuszenie na urzędnikach działania jedynie na podstawie i w granicach prawa. Państwo z nazwy było już demokratyczne, ale ludzkie nawyki budowane przez pokolenia nie jest łatwo wykorzenić. Urzędnicy od najniższego do najwyższego szczebla ciągle zbyt często stosowali się do przepisów prawa głównie wtedy, gdy prawo im nie przeszkadzało. A jak przeszkadzało to oczekiwali poleceń od przełożonych. W ten sposób funkcjonują jedynie państwa zacofane.

Jest też drugi wniosek, ważny dla całej polskiej gospodarki. Czy zagraniczni inwestorzy mogą rzeczywiście poważnie traktować nasz kraj jako stabilną przestrzeń do wielkich inwestycji? Tego rodzaju zmienność decyzji władz, określana w biznesie jako czynnik ryzyka, jest charakterystyczna dla państw Trzeciego Świata, a nie kraju należącego do UE, aspirującego do G20 – najsilniejszych gospodarek świata.