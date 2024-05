Po pierwsze, to, że finanse publiczne są w złym stanie, wiadomo było już podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej. A mimo to politycy ówczesnej opozycji składali wyraźne obietnice, że „nic, co dane, nie zostanie odebrane” (np. dodatki na dzieci 800+ czy 14. emerytura), i dokładali do tego swoje wyborcze podarunki. I teraz, by dotrzymać słowa, te obietnice realizują, obciążając budżet państwa kolejnymi wielomiliardowymi wydatkami.

Jak naprawić budżet państwa

Po drugie, przy ogólnej zgodzie co do konieczności utrzymania wysokich wydatków na obronność i zbrojenia oraz wzrostu nakładów na ochronę zdrowia naprawa finansów publicznych wymagałaby dostosowań w innych obszarach. Czyli takich jak podwyżka podatków (by dochody budżetowe były większe) albo ostre cięcia choćby transferów socjalnych (by wydatki budżetu były mniejsze).

Czytaj więcej Budżet i podatki MF: Od 2025 roku wchodzimy na ścieżkę redukcji deficytu Jeszcze w tym roku dziura w kasie państwa ma być tak samo wysoka jak w 2023 r. sięgając 5,1 proc. PKB. Ale od przyszłego roku deficyt sektora ma już wyraźnie spadać o średnio ok. 0,6 pkt. proc. – wynika planu finansowego państwa przyjętego przez rząd.

W każdym przypadku oznaczałoby to obciążenie kieszeni Polaków, czyli de facto polityczne samobójstwo. Premier Donald Tusk, nauczony doświadczeniami z poprzedniego rządu, zapewne nie podejmie ryzyka prowadzenia restrykcyjnej polityki fiskalnej. Plan ministra finansów, przynajmniej na razie, to powolne, bezbolesne wyrastanie z problemów dzięki przyspieszonemu wzrostowi gospodarczemu. To dobry plan, ale tylko przy założeniu, że przez następnych kilka lat nie wybuchnie żaden kryzys. Tego jednak nikt nie jest w stanie zagwarantować.