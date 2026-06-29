Coraz więcej osób decyduje się na prywatne wyjazdy do sanatoriów, rezygnując przy tym z leczenia finansowanego przez NFZ. Choć w takim przypadku muszą pokryć pełną kwotę pobytu, mogą jednak samodzielnie wybrać obiekt i termin, a także dopasować zakres zabiegów do swoich potrzeb.

Reklama Reklama

Busko-Zdrój: Najlepsze uzdrowisko w Polsce

W Polsce znajduje się 47 miejscowości posiadających status uzdrowiska. W rankingu czytelników Travelist pierwsze miejsce zajęło Busko-Zdrój. Na podium znalazły się również Muszyna i Krynica-Zdrój. W pierwszej dziesiątce pojawiły się ponadto Kołobrzeg, Świnoujście, Nałęczów, Polanica-Zdrój, Szczawnica, Szczawno-Zdrój i Kudowa-Zdrój.

Jednym z najważniejszych atutów Buska-Zdroju jest łagodny mikroklimat. Miasto leży w osłoniętej niecce pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a Jurą Krakowsko-Częstochowską i uchodzi za jedno z najbardziej słonecznych miejsc w kraju. Kurort słynie również ze złóż wód siarczkowych wykorzystywanych w kąpielach leczniczych i kuracjach pitnych. Ponadto kuracjusze mogą odwiedzić Park Zdrojowy, zabytkowe Sanatorium Marconi, tężnię solankową i muszlę koncertową. Do najbardziej znanych obiektów należy Sanatorium Mikołaj, którego historia sięga 1835 r.

Muszyna i Krynica-Zdrój na podium najlepszych uzdrowisk

Muszyna zajęła drugie miejsce w rankingu. Uzdrowisko słynie z wód mineralnych wykorzystywanych w kuracjach pitnych i kąpielach, które wspierają leczenie chorób układu krążenia, oddechowego i schorzeń reumatycznych.

Krynica-Zdrój uplasowała się na trzeciej pozycji. To jedno z najbardziej znanych polskich uzdrowisk, cenione za lecznicze wody mineralne, korzystny mikroklimat i zabytkową architekturę. Kuracjusze przyjeżdżają tu m.in. z powodu chorób układu trawiennego, moczowego i zaburzeń przemiany materii.

Seniorzy mogą zapłacić mniej za pobyt

Pobyty pełnopłatne w Busku-Zdroju kosztują w sezonie od 350 zł za dobę za miejsce w pokoju dwuosobowym z łazienką. Cena pokoju jednoosobowego z łazienką zaczyna się od 390 zł, natomiast dwuosobowego z łazienką do dyspozycji jednej osoby – od 420 zł za dzień. Pobyt poza sezonem, czyli w okresie od 1 stycznia do 14 kwietnia oraz od 15 października do 31 grudnia jest tańszy. Miejsce w pokoju 2-osobowym z łazienką kosztuje 310 zł za dobę, a pokój 1-osobowy z łazienką 340 zł. Jak czytamy na stronie:

„dla kuracjuszy korzystających z leczenia pełnopłatnego w Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A. począwszy od trzeciego pobytu ustalono rabat w wysokości 5 proc., od czwartego pobytu 6 proc., od siódmego pobytu proc., od dziesiątego pobytu 10 proc., od piętnastego pobytu 15 proc.”.

Ponadto posiadacze m.in. Karty Dużej Rodziny, Ogólnopolskiej Karty Seniora, Radomskiej Karty Seniora, Starachowickiej Karty Seniora i Świętokrzyskiej Karty Seniora mogą otrzymać 10 proc. zniżki w kilku sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych.