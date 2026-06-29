PKP Intercity honoruje bilety

PKP Intercity zdecydowało o wprowadzeniu honorowania biletów w pociągach innych przewoźników. Pasażerowie mogą korzystać z połączeń spółki POLREGIO na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym.

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Przewoźnik przedłużył również możliwość zwrotu biletów bez potrącania odstępnego. Dodatkowo obsługa pociągów wydaje podróżnym pięciokrotnie więcej wody niż standardowo.

Upały wstrzymały pociągi towarowe

W związku z ryzykiem awarii infrastruktury spowodowanych wysokimi temperaturami podjęto także działania na poziomie całej sieci kolejowej. W godzinach od 13.00 do 19.00 wstrzymano ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo traktowane będą przewozy pasażerskie.

Przed rozpoczęciem podróży pasażerowie powinni sprawdzać bieżące informacje o sytuacji na kolei na stronach przewoźników oraz w Portalu Pasażera. Aktualne komunikaty dotyczące funkcjonowania infrastruktury transportowej publikują m.in. Polskie Linie Kolejowe, PKP Intercity, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz przewoźnicy kolejowi i lotniczy.