Wyroby medyczne wydawane na zlecenie to produkty medyczne refundowane przez NFZ, które pacjent otrzymuje na podstawie formalnego dokumentu wystawionego przez uprawnionego lekarza. MZ planuje uprościć procedurę uzyskiwania odpowiedniego skierowania.

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Jak uzasadnia resort, projekt nowelizacji rozporządzenia to odpowiedź na postulaty chorych oraz środowisk medycznych i polegają głównie na znacznym rozszerzeniu listy lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń na wyroby medyczne.

Interniści, geriatrzy, nefrolodzy zaordynują wyroby medyczne

Lekarze POZ będą mogli przepisywać protezy kończyn, a specjaliści medycyny ratunkowej na SOR-ach wystawią zlecenia na ortezy. Geriatrzy, nefrolodzy czy interniści zyskają prawo do ordynowania m.in. sprzętu do kontroli cukrzycy, wyrobów stomijnych oraz aparatów wspomagających oddychanie.

Uporządkowano również przepisy dla laryngologów, co wyeliminuje dotychczasowe problemy interpretacyjne w przychodniach.

Podkolanówki uciskowe na NFZ pacjenci kupią przez internet

Dodatkowo projekt wprowadza ułatwienia dla osób kupujących seryjne podkolanówki uciskowe, umożliwiając ich wygodne zamawianie drogą wysyłkową (np. przez internet) oraz pozwalając na elastyczny dobór stopnia ucisku w ramach dotychczasowych limitów NFZ.

„Celem tych propozycji jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych oraz uszczegółowienie obowiązujących przepisów, co pozwoli na wyeliminowanie problemów interpretacyjnych” – podano w ocenie skutków regulacji projektu.

Ze względu na charakter wprowadzanych poprawek, MZ podkreśliło, że nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych przepisów przejściowych. Przepisy mają wejść w życie 1 września 2026 roku.