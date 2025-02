Nie każdy szpital ma antywirusa

Z ankiety CeZ wynika, że nie wszystkie placówki medyczne dbają też o bezwzględne minimum w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wdrożenie antywirusa zadeklarowało 97 proc. szpitali. – To nawet nie jest 100 proc. placówek, które mają wdrożonego chociażby antywirusa. A co dopiero mówić o Firewallu czy o rozwiązaniach typu EDR. Jeżeli popatrzymy na bardziej zaawansowane narzędzia, no to tutaj jest prawie pustynia – ocenił Jeruzalski.

- Wnioski, jakie z tego płyną, to brak świadomości w jednostkach medycznych w zakresie zagrożeń odnośnie cyberbezpieczeństwa, braki infrastrukturalne, zbyt wolna poprawa oraz braki zasobów – wskazał przedstawiciel CeZ.

W tym kontekście Paweł Ptaszyński, dyrektor ds. Medyczno-Organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi podkreślił potrzebę szkolenia kadr z zakresu cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. – W wielu szpitalach powiatowych sam dział IT jest bardzo słaby – wymienia tonery w drukarce i ewentualnie zamontuje myszkę; taka jest prawa. Dlatego potrzebne są szkolenia w tych mniejszych ośrodkach, gdzie być może trudniej jest nam się spotkać i może trudniej tą informację dostarczyć – powiedział podczas konferencji European Health Data and Innovation Summit.