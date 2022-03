Przez dziewięć dni liczące 26 mln mieszkańców miasto będzie podzielone na dwie części, wzdłuż rzeki Huangpu Jiang - zamknięte zostaną wszystkie mosty i tunele łączące obie części miasta.



Reklama

Podział miasta na dwie części ma ułatwić prowadzenie masowych testów na COVID-19 wśród jego mieszkańców.



Niedzielna decyzja oznacza zmianę polityki lokalnych władz, które jeszcze w ubiegłym tygodniu zaprzeczały, jakoby istniały plany wprowadzenia lockdownu w Szanghaju.



Teraz Wu Fan, członkini miejskiego zespołu ekspertów ds. walki z COVID-19 poinformowała, że przeprowadzana w mieście, zakrojone na szeroką skalę testy na COVID-19 wykazały istnieje dużych ognisk zakażeń koronawirusem w mieście.

Czytaj więcej Zdrowie Wirus Nipah: bardziej śmiertelny od koronawirusa Wirus Nipah błyskawicznie atakuje płuca, uniemożliwiając swobodne oddychanie oraz mózg, powodując jego stan zapalny i obrzęk. Ma groźny potencjał pandemiczny i jest wyjątkowo zabójczy.

Reklama

W niedzielę w Szanghaju wykryto 3 450 bezobjawowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - niemal 70 proc. wszystkich bezobjawowych zakażeń koronawirusem wykrytych w Chinach. Ponadto w mieście wykryto też 50 objawowych zakażeń koronawirusem.

3 450 Tyle bezobjawowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu doby w Szanghaju

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Szanghaju poinformowało w niedzielę, że w mieście zamknięte zostaną wszystkie przeprawy przez rzekę Huangpu Jiang (mosty i tunele). Ponadto do 1 kwietnia zamknięte zostaną wjazdy do wschodniej części miasta, a od 1 do 5 kwietnia zamknięte zostaną wjazdy do zachodniej części miasta. Osoby, chcące opuścić Szanghaj, będą musiały legitymować się negatywnym wynikiem testu PCR przeprowadzonego w ciągu ostatnich 48 godzin.

Ponadto władze miasta zawiesiły funkcjonowanie transportu publicznego oraz podjęły decyzję o wstrzymaniu pracy przedsiębiorstw i fabryk, z wyjątkiem tych zaspokajających podstawowe potrzeby życiowe.