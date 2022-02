Najnowsze dane resortu zdrowia mówią, że w Polsce hospitalizowanych jest 18 477 osób, u których za pomocą testu stwierdzono koronawirusa SARS-CoV-2 - w ciągu tygodnia liczba pacjentów spadła o 475. To pierwszy taki spadek od trzech tygodni. Liczba zajętych respiratorów w ciągu ostatnich siedmiu dni spadła o 137, do 1 052. Przed rokiem 16 lutego pacjentów było 12 318, a podłączonych do respiratorów - 1 274.

Kwarantanną z uwagi na możliwość występowania SARS-CoV-2 objęto 292 tys. osób (tygodniowy spadek wynosi 265 tys.). Od początku epidemii za ozdrowiałych uznano ponad cztery miliony 715 tysięcy zakażonych, w ciągu ostatnich siedmiu dni - 308 tys.

Ile zakażeń wykryto?

W dzisiejszym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że za pomocą testów stwierdzono koronawirusa u kolejnych 28 859 osób, a 3 185 osób zakaziło się ponownie.

Nowe przypadki dotyczą wszystkich województw: wielkopolskiego (4350), mazowieckiego (3908), kujawsko-pomorskiego (2997), śląskiego (2256), dolnośląskiego (2118), pomorskiego (1878), zachodniopomorskiego (1805), łódzkiego (1518), małopolskiego (1497), warmińsko-mazurskiego (1397), lubelskiego (1272), lubuskiego (988), świętokrzyskiego (847), podlaskiego (737), podkarpackiego (617), opolskiego (563).

"111 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - podał resort w komunikacie.

Liczba nowych przypadków koronawirusa jest o 29,6 proc. wyższa niż dzień wcześniej i o 38,4 proc. niższa niż w poprzednią środę.

Zakażenia i zgony - porównanie z danymi sprzed roku

W ciągu ostatnich siedmiu dni w Polsce za pomocą testów stwierdzono 195 872 przypadków koronawirusa. Oznacza to, że dziennie wykrywa się średnio 27 981 przypadków SARS-CoV-2 (729 na milion osób). W tym samym okresie przed rokiem stwierdzono 39 958 przypadków, czyli średnio 5 708 dziennie (148 na milion osób).

Ministerstwo Zdrowia przekazało dziś, że z powodu COVID-19 zmarło 117 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 255 osób. Przed tygodniem raport resortu mówił o 84 zgonach na COVID-19 i 226 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Dla porównania, przed rokiem 16 lutego (był to wtorek) resort informował o 5 178 przypadkach koronawirusa, 44 zgonach z powodu COVID-19 i 152 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami, zaś w środę 17 lutego 2021 r. o 8 694 przypadkach, 45 zgonach z powodu COVID-19 i 234 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Proces szczepień na COVID-19 rozpoczął się w naszym kraju pod koniec grudnia 2020 r. Teraz według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 22,01 mln osób.

W ciągu ostatnich siedmiu dni Ministerstwo Zdrowia informowało o 444 przypadkach zgonów z powodu COVID-19 i śmierci 1 239 osób z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Przed rokiem w tym samym okresie zgonów z powodu COVID-19 było 346, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami - 1 320. Oznacza to, że w okresie od 10 do 16 lutego 2022 r. Ministerstwo Zdrowia zaraportowało więcej zgonów covidowych (1 683) niż w tym samym okresie 2021 r. (1 666).

Testy na koronawirusa

Według danych z 15 lutego, w naszym kraju pod kątem koronawirusa przebadano ponad 32,51 mln próbek pobranych od ponad 31,8 mln osób. W ciągu ostatnich siedmiu dni badano średnio 115,92 tys. próbek dziennie - więcej niż w tym samym okresie przed rokiem, gdy średnia dobowa wynosiła 43,67 tys. próbek. Rekordowo wiele (158,35 tys.) próbek dziennie badano w siedmiodniowym okresie do 2 lutego 2022 r.

We wtorek 15 lutego ministerstwo informowało o 22 267 kolejnych zakażeniach, 86 zgonach z powodu COVID-19 i 292 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami, w poniedziałek o 13 473 przypadkach, śmierci 3 osób na COVID-19 i 14 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Według danych resortu kierowanego przez ministra Adama Niedzielskiego, w sumie koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto w naszym kraju u 5 466 491 osób, 108 887 zakażonych zmarło.