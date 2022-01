Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że najwięcej zakażeń wykrywanych było w Europie - 7 145 424 - i w obu Amerykach - 6 115 409. Z kolei w Afryce wykryto jedynie 261 720 zakażeń.

W liczbach bezwzględnych najwięcej zakażeń wykryto w USA - 4 610 359, to wzrost o 73 proc. tydzień do tygodnia), we Francji - 1 597 203 (wzrost o 46 proc.), w Wielkiej Brytanii - 1 217 258 (wzrost o 10 proc.), we Włoszech - 1 014 358 (wzrost o 57 proc.) i Indiach - 638 872 (wzrost o 524 proc.).

2 150 Tylu chorych na COVID-19 zmarło w Polsce między 3 a 9 stycznia 2022 roku

Polska pojawia się w raporcie WHO jako kraj z drugą największą liczbą zgonów w ciągu tygodnia w Europie - 2 150 (5,7 zgonu zakażonego na każde 100 tysięcy mieszkańców). Więcej zgonów zanotowano - w liczbach bezwzględnych - tylko w Rosji, gdzie w ciągu tygodnia zmarło 5 645 zakażonych (3,9 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców). W Polsce liczba zgonów tydzień do tygodnia spadła o 34 proc., podczas gdy w Rosji - o 10 proc. Trzecim krajem z największą - w liczbach bezwzględnych - liczbą zgonów chorych na COVID-19 w Europie były Niemcy (1 822 zgonów, 2,2 zgony zakażonego koronawirusem na 100 tys. mieszkańców).

Biorąc pod uwagę liczbę zgonów zakażonych na 100 tysięcy mieszkańców Polska wyprzedzała USA (tam wskaźnik ten wyniósł 3,4).