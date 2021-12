Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Senatu RP kolejny wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego. Poprzedni wniosek, z marca tego roku, dotyczył podejrzeń o przyjęcie łapówek przez Grodzkiego. Wicemarszałek Senatu podjął decyzję o pozostawieniu go bez biegu.