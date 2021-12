Chiny: Surowe obostrzenia w mieście Xi'an. Na zakupy można iść co drugi dzień

W położonym na północnym zachodzie Chin mieście Xi'an o czwartku tylko jedna osoba, z każdego gospodarstwa domowego, może raz na dwa dni opuścić dom, by zakupić podstawowe produkty. Do pracy mogą chodzić jedynie osoby zatrudnione w branżach o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania miasta. Powodem tak surowych obostrzeń jest pojawienie się w liczącym ok. 13 mln mieszkańców mieście ogniska lokalnych zakażeń koronawirusem.