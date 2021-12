Prof. Gilbert jest jednym z twórców szczepionki na COVID-19 opracowanej przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, której produkcją zajmuje się koncern AstraZeneca.



Wakcynolog w swoim wykładzie podkreśliła, że konieczne jest przeznaczenie większych środków finansowych na przygotowanie świata do kolejnych pandemii.



Prof. Gilbert ostrzegła też, że obecnie dostępne szczepionki na COVID-19, mogą być mniej skuteczne przeciw wariantowi Omikron koronawirusa SARS-CoV-2. Zaapelowała też o zachowanie ostrożności do czasu, gdy naukowcy zdobędą więcej informacji na temat wariantu Omikron.

- To nie jest ostatni raz, gdy wirus zagraża naszemu życiu. Prawda jest taka, że następne (pandemie) będą gorsze. (Wirusy) mogą być bardziej zakaźne, bardziej zabójcze lub bardziej zakaźne i zabójcze jednocześnie. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której przeszliśmy przez wszystko, przez co przeszliśmy, po czym okaże się, że ogromne straty gospodarcze, jakie ponieśliśmy, oznaczają, iż nadal nie mamy środków na przygotowanie się na wypadek kolejnej pandemii - mówiła prof. Gilbert.

- Postępy, jakie zrobiliśmy i wiedza, którą zdobyliśmy, nie mogą zostać utracone - dodała.



Prof. Gilbert wzywała też, by szybki rozwój szczepionek i leków, jakie obserwowaliśmy w czasie pandemii COVID-19, stały się nową normą. Jak mówiła nie ma powodu, by nie powstała uniwersalna szczepionka przeciw grypie, która mogłaby ostatecznie wyeliminować wirusa grypy.