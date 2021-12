Zespoły naukowców z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych pokazały szczegółowo w jaki sposób białko we krwi jest przyciągane do kluczowego składnika szczepionki.

Reklama

Naukowcy uważają, że to zapoczątkowuje reakcję łańcuchową z udziałem układu odpornościowego, która może zakończyć się niebezpiecznymi zakrzepami.

Naukowcy zaobserwowali, że osoby z zakrzepami miały nietypowe przeciwciała, które atakowały białko w ich krwi zwane czynnikiem płytkowym 4 oraz

- To zdarza się tylko w niezwykle rzadkich przypadkach, ponieważ łańcuch złożonych zdarzeń musi mieć miejsce, aby wywołać ten ultra rzadki efekt uboczny - powiedział profesor Alan Parker z Cardiff University's School of Medicine.

- Mamy nadzieję, że nasze ustalenia mogą być wykorzystane do lepszego zrozumienia rzadkich skutków ubocznych tych nowych szczepionek i potencjalnie do zaprojektowania nowych i ulepszonych szczepionek, aby odwrócić losy tej globalnej pandemii - dodał.

Reklama

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Szef ONZ: Podróżniczy apartheid z powodu COVID-19 jest niedopuszczalny Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres powiedział w środę, że ograniczenia w podróżowaniu nałożone z COVID-19, które izolują jeden kraj lub region są "nie tylko głęboko niesprawiedliwe i karzące, ale są nieskuteczne."

- Chociaż wyniki badań nie są ostateczne, zapewniają interesujące spostrzeżenia, a AstraZeneca bada sposoby wykorzystania tych ustaleń jako część naszych wysiłków w celu usunięcia tego niezwykle rzadkiego efektu ubocznego - powiedziała BBC rzeczniczka AstraZeneca.

Wszystkie szczepionki stosowane w Wielkiej Brytanii próbują dostarczyć do organizmu fragment kodu genetycznego wirusa, aby wytrenować układ odpornościowy.

AstraZeneca użyła adenowirusa (konkretnie wirusa przeziębienia pochodzącego od szympansów) jako swojego mikroskopijnego "listonosza".

Autopromocja Bezpłatny e-book WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki POBIERZ

Naukowcy myśleli, że adenowirus może być związany z rzadkimi zakrzepami występującymi u niektórych pacjentów. Użyli więc techniki zwanej mikroskopią krioelektronową, aby wykonać zdjęcia adenowirusa w szczegółach na poziomie molekularnym.

Ich badania, opublikowane w magazynie "Science Advances", ujawniają, że zewnętrzna powierzchnia adenowirusa przyciąga jak magnes białko czynnika płytkowego 4.

Reklama

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Wielka Brytania zatwierdza nową terapię dla pacjentów z COVID-19 W czwartek Wielka Brytania wydała zgodę na stosowanie sotrovimabu - leku wyprodukowanego przez GlaxoSmithKline wobec pacjentów z COVID-19. To drugi dopuszczony na Wyspach preparat przeciwciał monoklonalnych.

- Byliśmy w stanie udowodnić związek. To jest czynnik, ale jest wiele etapów, które muszą wydarzyć się później - powiedział prof. Parker.

Naukowcy uważają, że kolejnym etapem jest "błędnie ustawiona odporność", ale wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach.

Uważa się, że organizm zaczyna atakować czynnik płytkowy 4 po tym, jak pomylił go z częścią obcego adenowirusa, do którego się przyczepił. Do krwi uwalniane są więc przeciwciała, które zlepiają się z czynnikiem płytkowym typu 4 i powodują powstawanie niebezpiecznych skrzepów krwi.

Wymaga to jednak serii pechowych zdarzeń, co może wyjaśniać, dlaczego zakrzepy są tak rzadkie.

Zakrzepy zostały powiązane z 73 zgonami z prawie 50 milionów dawek AstraZeneca podanych w Wielkiej Brytanii.