Seniorzy, którzy się nie zaszczepią, narażą się na grzywnę w wysokości 100 euro. Karę taką będą musieli płacić co miesiąc, począwszy od 16 stycznia, dopóki nie zaszczepią się przeciw COVID-19 - podaje Reuters.



Reklama

W Grecji zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 63 proc. mieszkańców zamieszkiwanego przez ok. 11 mln osób kraju.

63 proc. Tylu mieszkańców Grecji jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

- Skupiamy nasze wysiłki na ochronie obywateli i dlatego szczepienie na COVID-19 będzie od teraz obowiązkowe - zapowiedział premier Grecji, Kyriakos Mitsotakis.

- Grecy mający więcej niż 60 lat, którzy nie zaszczepili się, muszą do 16 stycznia przyjąć co najmniej pierwszą dawkę szczepionki, albo narażą się na karę administracyjną w wysokości 100 euro co miesiąc - dodał.

Reklama

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Anglia: W związku z Omikronem w sklepach i u fryzjerów wracają maski W związku z pojawieniem się wariantu Omikron w sklepach, środkach transportu publicznego, bankach oraz salonach fryzjerskich na terenie Anglii znów obowiązkowe jest noszenie masek - informuje Reuters.

W listopadzie Grecja notuje gwałtowny wzrost liczby zakażeń. Dobowa liczba zakażeń osiąga w Grecji rekordowe poziomy. W ciągu ostatniej doby w Grecji zanotowano ponad 6,6 tys. zakażeń, ale w listopadzie zdarzały się już doby, gdy liczba ta przekraczała 8 tysięcy.



Od początku epidemii w Grecji wykryto 931 183 zakażenia koronawirusem. Zmarło 18 067 chorych na COVID-19.



Władze Grecji wprowadziły już zakaz wstępu osób niezaszczepionych do restauracji, kin, muzeów i siłowni, nawet jeśli osoby takie legitymują się ważnym, negatywnym wynikiem testu na COVID-19.