Dziewięć z tych zakażeń wykryto w Pekinie - to największa dobowa liczba lokalnych zakażeń wykrytych w stolicy Chin w 2021 roku.

W porównaniu do poprzedniej doby liczba lokalnych, objawowych zakażeń w Chinach wzrosła o 39. Łączna liczba zakażeń wykrytych w Chinach, wliczając to zakażenia u osób przybywających do kraju spoza jego granic, wyniosła w ciągu ostatniej doby 109.

109 Tyle zakażeń - lokalnych i u osób przybywających do kraju spoza granic Chin - wykryto w Państwie Środka w ciągu ostatniej doby

Mimo że dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Pekinie wciąż jest niewielka, biorąc pod uwagę, że w stolicy Chin mieszka ok. 21 mln mieszkańców, w związku z polityką "zero COVID" stosowaną przez władze Chin, która ma na celu do całkowite wygaszanie wykrytych ognisk lokalnych zakażeń koronawirusem niezależnie od kosztów, w Pekinie wprowadzono obowiązkowy pomiar temperatury przy wejściach do galerii handlowych, supermarketów, hoteli, kin i stacji metra.

Mieszkańcy Pekinu mają unikać opuszczania miasta. Zalecono im też przekładanie zaplanowanych ślubów, zmniejszanie liczebności osób uczestniczących w pogrzebach i rezygnację ze wszystkich zgromadzeń, których organizacja nie jest niezbędna.

60,4 proc. lotów z i na lotnisko Pekin-Daxing zostało odwołanych do środy rana. W przypadku Portu Lotniczego Pekin odsetek ten wynosi 49,8 proc.



Linie Air China umożliwiają klientom darmowe odwoływanie lotów do i z Pekinu do 1 grudnia.



Tymczasem Pekin przygotowuje się do posiedzenia liczącego ok. 300 osób Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, które odbędzie się między 8 a 11 listopada. W czasie plenum KC KPCh mają zapaść decyzje umacniające władzę prezydenta Xi Jinpinga.