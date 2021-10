Szpital taki działał już w czasie poprzedniej fali epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.



Reklama

Teraz, jak zapowiedział wiceminister Kraska, szpital na Okęciu, gdzie "wszystko jest gotowe" będzie gotów do przyjęcia pacjentów 1-2 listopada.

Czytaj więcej Kraj Epidemia w Polsce - raport Ministerstwa Zdrowia: 8378 zakażeń koronawirusem Liczba potwierdzonych wynikami badań przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła do 2 998 891, zaś przypadków śmiertelnych do 76 773 - podało Ministerstwo Zdrowia, informując o 8378 nowych zakażeniach i śmierci 101 osób, u których testy wykazały SARS-CoV-2, w tym 26 z powodu COVID-19 bez stwierdzonych wcześniej chorób współistniejących.

- Jeśli będzie taka potrzeba to przyspieszymy (jego) uruchomienie - dodał wiceminister.

Na pytanie o uruchomienie szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym wiceminister Kraska odpowiedział, że "będzie uruchomiony, jeżeli będzie taka potrzeba". - Na Mazowszu uruchamiamy oddziały (covidowe) w szpitalach stacjonarnych - podkreślił Kraska.

Reklama

Czas gra rolę, dlatego jeśli mamy gorączkę, kaszel, zróbmy sobie test Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia

Wiceminister podkreślił, że przy obecnej fali epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 pacjenci trafiają do szpitali szybciej i w gorszym stanie niż przy poprzednich falach. - Pacjent trafia do szpitala po 3-4 dniach od pojawienia się objawów - stwierdził. Dodał, że przy poprzedniej fali zakażony trafiał do szpitala później, po upływie nawet dwóch tygodni od pojawienia się objawów.



- Czas gra rolę, dlatego jeśli mamy gorączkę, kaszel, zróbmy sobie test (na COVID-19) - zaapelował Kraska.

Od dwóch dni w Polsce wykrywanych jest więcej niż 8 tysięcy zakażeń koronawirusem w ciągu doby.