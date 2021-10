- Będziemy przy cmentarzach, jak najbardziej. Chcemy być blisko wrocławian. Mamy nadzieję, że klimat tych dni będzie sprzyjał refleksji nad kruchością życia, co może skłonić sceptyków do zaszczepienia – poinformował nas Krzysztof Balawejder, prezes wrocławskiego MPK.

W Szczecinie już działa punkt szczepień przy Cmentarzu Centralnym. - W związku ze wzmożonym ruchem przy Cmentarzu Centralnym, od piątku przy bramie głównej, będzie działał punkt szczepień przeciw COVID-19 – podał Andrzej Kus, w czwartek rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.

Do niedzieli punkt będzie czynny w godz. 13-17, a od poniedziałku do 1 listopada od godz. 10 do 17. Preparat przeciw COVID-19 będą mogły przyjąć osoby niezaszczepione, a także te, które zdecydują się na trzecią dawkę.

Dostępne będą szczepionki Janssen (Johnson & Johnson) - dla niezaszczepionych i Comirnaty (Pfizer-BioNTech) - dla osób, które chciałyby przyjąć trzecią dawkę.

Także wrocławski szczepciobus pojawi się przy lokalnych nekropoliach. Po razy pierwszy w najbliższy piątek. - Teraz mamy jeszcze zobowiązania wobec wyższych uczelni – tłumaczy prezes Balawejder.

Rada Medyczna przy premierze wydała na początku tego tygodnia stanowisko, w którym rekomenduje wszystkim pełnoletnim osobom przyjęcie dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia szczepień podstawowych.

Za maksymalnie dwa tygodnie trzecia dawka szczepionki będzie dostępna dla wszystkich osób pełnoletnich.

Rada Medyczna zarekomendowała także przedłużenie ważności certyfikatu zaszczepienia o rok licząc od daty przyjęcia dawki przypominającej.

Jak wynika z danych resortu zdrowia w pełni zaszczepionych w Polsce jest 19 818 102 osób, a pierwszą dawkę przyjęło 20 102 386.