W USA, gdzie przeprowadzono badanie, obecnie nie dopuszcza się podawania osobom szczepiącym się przeciw COVID-19 dwóch szczepionek pochodzących od innych producentów.

Z badania przeprowadzonego na grupie 458 dorosłych przez Narodowy Instytut Zdrowia wynika jednak, że mieszanie szczepionek może przynieść korzystne efekty.

76 Tyle razy więcej przeciwciał mieli zaszczepieni szczepionką J&J po doszczepieniu szczepionką Moderny

Do badania wybrano osoby, które - co najmniej 12 tygodni wcześniej - zostały w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 jedną z trzech dopuszczonych do użycia w USA szczepionek (Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson). Następnie uczestnikom badania, podzielonym na dziewięć grup po ok. 50 osób, podano dodatkową dawkę jednej z tych szczepionek i po 15 tygodniach zbadano poziom przeciwciał chroniących przed zakażeniem koronawirusem w ich organizmach.



Jak się okazało osoby zaszczepione oryginalnie szczepionką Johnson&Johnson po doszczepieniu szczepionką tego producenta miały o cztery razy więcej przeciwciał niż przed doszczepieniem. Kiedy jednak otrzymały szczepionkę Pfizer/BioNTech, liczba przeciwciał wzrastała u nich 35-krotnie, a po doszczepieniu szczepionką Moderny - aż 76-krotnie.

Z kolei u zaszczepionych szczepionką Moderny poziom przeciwciał wzrastał podobnie niezależnie od tego jaką szczepionką zostali doszczepieni.



Ponadto w czasie badania nie stwierdzono żadnych zagrożeń jeśli chodzi o bezpieczeństwo doszczepianych osób przy mieszaniu szczepionek.



Badacze podkreślają jednak, że liczba uczestników badania była stosunkowo mała, a ponadto na razie nie wiadomo jak kształtować się będzie liczba przeciwciał w organizmach doszczepionych w dłuższej perspektywie czasowej.



W USA dopuszczono już doszczepianie szczepionką Pfizer/BioNTech określonych grup mieszkańców - osób w wieku powyżej 65 lat, osób zagrożonych ostrym przebiegiem COVID-19 i osób, które z racji wykonywanej pracy mogą być często wystawione na kontakt z koronawirusem. Doszczepione szczepionką Pfizer/BioNTech mogą być jednak tylko osoby, które w pełni zaszczepiono tą szczepionką.