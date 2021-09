Przewodniczący Rady Medycznej ocenił, że kolejna fala koronawirusa nie ominie Polski, istnieje jednak szansa, że nie będzie "tak straszna, jak na wiosnę". - Dlatego, że jesteśmy szczepieni i że część osób przechorowała - dodał.

Prof. Andrzej Horban zastrzegł, iż trudno powiedzieć, ile zakażeń dziennie może być w szczycie nowej fali. Zaznaczył, że 60 proc. dorosłej populacji to osoby zaszczepione, a wśród osób powyżej 70. roku życia odsetek ten wynosi 80 proc. W takiej sytuacji, kontynuował, okazuje się, że "mamy 30 proc. podatnego społeczeństwa w tej grupie, w związku z tym, te 70 proc. nie trafi do szpitali".

Należy uniknąć przede wszystkim zamykania ludzi w domach i niszczenia więzi społecznych, czyli raczej jednak nie zdalna praca, nie zdalne nauczanie, tylko normalne chodzenie do szkoły. prof. Andrzej Horban, szef Rady Medycznej

- Ta fala będzie mniejsza, gdyby była. Czyli nie 35 tys. (nowych przypadków dziennie w szczycie - red.), tylko góra 10 tys. I to jest optymistyczne - mówił prof. Horban.

Co z obostrzeniami?

Przewodniczący Rady Medycznej był pytany o kroki, jakie zostaną podjęte, gdy dojdzie do spodziewanego wzrostu zakażeń SARS-CoV-2.

- Ja myślę, że niech nas ręka boska broni od lockdownów, a już na pewno od zamykania wszystkich w domach, bo już nie ma takiego powodu - oświadczył Horban.

Dodał, że obecnie Polacy "nie do końca" przestrzegają zasad dotyczących noszenia maseczek ochronnych i utrzymywania tzw. dystansu społecznego.

- Wracamy w tym momencie (wzrostu zakażeń - red.) natychmiast do masek, do dystansu i to jest realne, ludzie to wiedzą - ocenił.

- Należy uniknąć przede wszystkim zamykania ludzi w domach i niszczenia więzi społecznych, czyli raczej jednak nie zdalna praca, nie zdalne nauczanie, tylko normalne chodzenie do szkoły - zadeklarował.

- 40 proc. pacjentów powyżej 70. roku życia przyjętych do szpitala na wiosnę umarło. To są zastraszające liczby - zaznaczył Horban.

Główny doradca szefa rządu ds. COVID-19 ocenił, iż jest duża szansa, że uda się takich radykalnych rozwiązań uniknąć.

- My się godzimy z tym, że będą zakażenia, pod warunkiem, że ludzie będą chorowali relatywnie łagodnie - zaznaczył.

Prof. Andrzej Horban powiedział, że czarny scenariusz będzie wtedy, kiedy będą chorowali ludzie starsi i ludzie, którzy mają inne choroby - bo wtedy przebieg choroby (COVID-19) "jest inny, jest cięższy". - Zapalenie płuc śródmiąższowe osób w wieku powyżej 70. roku życia, pacjenta, który trafia do szpitala, to jest niesłychanie duże ryzyko śmierci - podkreślił.

Kwestia szczepień na COVID-19

Pytany o to, czy jest zwolennikiem wprowadzenia obowiązku szczepień na COVID-19 szef Rady Medycznej odparł, że to dylemat. - Lepiej ludziom tłumaczyć, że coś jest dobre, niż wprowadzać obowiązkowość, której nie jesteśmy w stanie wyegzekwować - powiedział.

Dopytywany o kwestię ograniczeń praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, czyli tzw. obostrzeń, w sytuacji wzrostu liczby zakażeń prof. Horban mówił, że osoby zaszczepione przeciw COVID-19 "będą miały większą możliwość i podróżowania, i bywania, ponieważ ryzyko zakażenia tych osób jest niewielkie i również ryzyko, że te osoby trafią do szpitala jest bardzo niewielkie".

Czy możliwy jest wariant, że tylko zaszczepieni będą mogli wejść do restauracji? - Zawsze - odparł rozmówca TVN24.

Prof. Andrzej Horban ocenił, że zamknięcie szkół jest bardzo mało prawdopodobne. Przewodniczący Rady Medycznej podkreślił, że jeśli szkoły będą otwarte, to dla wszystkich, nie tylko dla zaszczepionych przeciw COVID-19 dzieci.