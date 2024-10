KPO szansą dla ochrony zdrowia?

Paweł Łangowski skupił się na znaczeniu referencyjności ośrodków onkologicznych, zaznaczając jednak, że nie wszystkie muszą znajdować się w dużych miastach. Prof. Krzysztof Składowski zwrócił uwagę na to, że w leczeniu onkologicznym istotna jest koordynacja działań. – Czas związany z terapią jest jednym z najważniejszych czynników prognostycznych – stwierdził profesor. Tymczasem często w leczeniu nowotworów występują przestoje, które mogłyby być zniwelowane, jeśli wprowadzono by odpowiednią koordynację działań między ośrodkami mniejszymi a większymi. Uczestnicy zgodzili się co do tego, że jedynie spójne działania mogą pozwolić na dalszy rozwój i poprawę jakości leczenia pacjentów onkologicznych w Polsce.

Patronem debaty był Instytut rozwoju spraw społecznych

Komentarze ekspertów

Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

Środki z KPO na onkologię to ponad 5,5 mld zł i te pieniądze mogą być przeznaczane przez podmioty lecznicze, które wchodzą do Krajowej Sieci Onkologicznej, na inwestycje infrastrukturalne, wymianę bądź zakup nowego sprzętu. Oczekujemy, że te inwestycje będą mieć bardzo duży wpływ zarówno na poprawę dostępności, jak i jakość udzielanych świadczeń dla pacjentów. Wnioski w ogłoszonym konkursie można składać od 17 października do 5 grudnia, potem nastąpi okres oceny. Ocena formalna i merytoryczna będzie przeprowadzona w Ministerstwie Zdrowia we współpracy z ekspertami.