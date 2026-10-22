Materiał powstał we współpracy z Duda Development

Trwają prace nad regulacją najmu krótkoterminowego, Sejm przyjął ustawę i teraz zajmie się nią Senat. Jeśli przepisy wejdą w życie w formie ustanowionej przez posłów, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły podjąć uchwałę o zakazie świadczenia usług najmu krótkoterminowego w danej nieruchomości, a gminy będą mogły tworzyć strefy, w których najem krótkoterminowy będzie ograniczony lub zakazany. Jak pan ocenia wpływ tych zmian na projekt Epika Jeżyce?

Zmiany legislacyjne dotyczące najmu krótkoterminowego oceniamy pozytywnie. Długofalowo takie regulacje są niezwykle potrzebne, ponieważ wprowadzają na rynek większą transparentność i jasne reguły gry. To rozwiązanie korzystne dla wszystkich – od deweloperów, przez osoby i firmy kupujące mieszkania na wynajem, a także samych najemców, w tym osób korzystających z usług typu Airbnb.

W Duda Development uważnie obserwujemy otoczenie rynkowe i odpowiednio dostosowujemy do nich nasz portfel inwestycyjny. Projekt Epika Jeżyce, w którym sprzedajemy apartamenty inwestycyjne z 23 proc. VAT, został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o klientach biznesowych, szukających przewidywalności prawnej i bezpiecznej alternatywy dla najmu lokali typowo mieszkalnych rozproszonych w budynkach wielorodzinnych. Epika Jeżyce to nowoczesna, wysokiej jakości inwestycja, w której ramy funkcjonowania są od początku w pełni dopasowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Inwestorzy nabywający tu lokale mogą liczyć na stabilne i od początku klarowne ramy prawne, co całkowicie chroni ich przed ryzykiem restrykcyjnych uchwał wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych, które najprawdopodobniej w dużej mierze dotkną inne segmenty rynku nieruchomości mieszkalnych. Dodatkowym atutem naszej inwestycji jest profesjonalny operator, który będzie zarządzał najmem lokali w sposób usystematyzowany, zapewniając pełen komfort naszym klientom.

Epika Jeżyce, inwestycja spółki Duda Development Foto: mat. prasowe

Wiele projektów inwestycyjnych zostało storpedowanych przez brak zgody samorządów na wydzielenie samodzielności lokali. Jak to wygląda w przypadku Epiki Jeżyce?

W przypadku Epiki Jeżyce proces ten przebiega bez zakłóceń. Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu Duda Development oraz bardzo skrupulatnym podejściu do dokumentacji projektowej i prawnej. Nasz projekt od samego początku powstaje jako inwestycja komercyjno-inwestycyjna, a wszelkie kwestie formalnoprawne – w tym wydzielenie samodzielności lokali – są realizowane w ścisłej współpracy z właściwymi organami i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki temu nasi klienci otrzymują produkt w pełni gotowy do bezpiecznego najmu i generowania zysków.

Morze, góry, jeziora, Warszawa jako serce biznesowe kraju, Kraków jako turystyczny magnes – tym grają deweloperzy oferujący apartamenty inwestycyjne. Dlaczego inwestorzy powinni postawić na Poznań?

Wybierając nieruchomości nad morzem czy w górach, inwestorzy często uzależniają możliwość generowania zysków od sezonowości opartej na kapryśnej turystyce rekreacyjnej. W przeciwieństwie do tych lokalizacji, Poznań jako targowa stolica Polski oferuje całoroczny potencjał biznesowy oparty na stabilnym popycie przez 365 dni w roku.

Poznań, jako hub turystyki biznesowej i kongresowej, co roku odwiedza ok. 5,4 mln osób rocznie, z których ok. 1,6 mln korzysta z noclegów, a ok. 1,5 mln stanowią uczestnicy różnego rodzaju wydarzeń organizowanych w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas kluczowych imprez MTP obłożenie hoteli w mieście sięga nawet 100 proc. Są to liczby, które mówią same za siebie. Inwestowanie w Poznaniu to postawienie na sezonową odporność, stabilność makroekonomiczną i realną dywersyfikację portfela poza tradycyjnymi lokalizacjami urlopowymi.

Czym wyróżnia się projekt Epika Jeżyce na poznańskim rynku?

Epika Jeżyce to projekt stworzony bez kompromisów, który odpowiada na realne potrzeby współczesnych inwestorów biznesowych i indywidualnych. Wyróżnia go przede wszystkim atrakcyjna lokalizacja – w sercu miasta, nieopodal Międzynarodowych Targów Poznańskich, w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Jeżyce, z doskonałą komunikacją z Dworcem Głównym oraz lotniskiem Poznań-Ławica. Ponadto projekt oferuje model zakupu lokali z 23 proc. VAT, co pozwala na możliwość odliczenia podatku, bezobsługowy model biznesowy dzięki współpracy z profesjonalnym operatorem zarządzającym najmem, a także najwyższą jakością projektu, na czele z wyróżniającą się estetyką budynku, w tym unikatową, oliwkową elewację, imponującym standardem części wspólnych oraz strefą rekreacyjną w postaci tarasu na dachu przeznaczonego wyłącznie dla przyszłych gości apartamentów.

Jak ocenia pan koniunkturę na poznańskim rynku mieszkaniowym?

Poznań niezmiennie pozostaje jednym z najbardziej stabilnych i zrównoważonych rynków w Polsce. Widzimy stałe zapotrzebowanie na dobrze zaprojektowane nieruchomości, zarówno w segmencie popularnym, jak i premium. Klienci coraz świadomiej podchodzą do zakupu mieszkań, mocno weryfikując jakość wykonania oraz stabilność dewelopera. W Duda Development obserwujemy, że nasze wieloletnie doświadczenie oraz bezkompromisowe dbanie o standard i jakość realizowanych inwestycji budzą coraz większe uznanie klientów, którzy nie tylko polecają nas innym, ale też sami do nas wracają, kupując nieruchomości w kolejnych naszych inwestycjach.

Jak ocenia pan perspektywy rynku łódzkiego? Jeśli chodzi o siedem największych aglomeracji, tylko Katowice mają gorszy wskaźnik tempa wyprzedaży oferty.

Rynek łódzki ma swoją specyfikę, jednak my patrzymy na niego przez pryzmat konkretnych, sprawdzonych lokalizacji i jakości naszych projektów. W tym roku z sukcesem zakończyliśmy ostatni etap wieloletniego projektu Diasfera Łódzka, w ramach którego wybudowaliśmy i oddaliśmy na rynek 583 mieszkań oraz 19 lokali usługowych, trwale wpisując się w imponujący proces rewitalizacji miasta. O unikalności tego projektu świadczą dwa lokalne wyróżnienia przyznane w konkursie Tabelaofert Best Living Awards, w którym Diasfera zdobyła III miejsce w kategorii Best Yield Investment (Inwestycja z największym potencjałem zwrotu) oraz III miejsce w kategorii Best Urban Starter (Mieszkanie dla singla na start). Aktualnie finalizujemy budowę inwestycji – Dyfrakcja Łódzka, który dostarczy na rynek kolejne kilkaset mieszkań, a jednocześnie przygotowujemy się do premiery następnej inwestycji.

Ożywienie, które obserwujemy w naszych łódzkich projektach, udowadnia, że przemyślane inwestycje w dobrych punktach miast obronią się niezależnie od ogólnych wskaźników statystycznych dla całego regionu. Wierzymy w potencjał Łodzi i nadal konsekwentnie rozwijamy tam naszą obecność.

Czy Duda Development planuje wejść do innych miast?

Jesteśmy otwarci na nowe rynki i stale analizujemy perspektywiczne lokalizacje w całej Polsce. Już teraz możemy zdradzić, że przygotowujemy się do realizacji nowego projektu PRS w bardzo atrakcyjnej lokalizacji w Gdańsku.

Co więcej, jako firma o silnych korzeniach rodzinnych, chętnie łączymy siły z innymi partnerami i firmami rodzinnymi dysponującymi atrakcyjnymi gruntami na lokalnych rynkach. Stawiamy na synergię, partnerstwo i wspólne wartości, dlatego z otwartymi ramionami podchodzimy do współpracy biznesowej opartej na wspólnych fundamentach jakościowych.

Materiał powstał we współpracy z Duda Development