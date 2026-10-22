Wojciech Duda, prezes Duda Development
Materiał powstał we współpracy z Duda Development
Zmiany legislacyjne dotyczące najmu krótkoterminowego oceniamy pozytywnie. Długofalowo takie regulacje są niezwykle potrzebne, ponieważ wprowadzają na rynek większą transparentność i jasne reguły gry. To rozwiązanie korzystne dla wszystkich – od deweloperów, przez osoby i firmy kupujące mieszkania na wynajem, a także samych najemców, w tym osób korzystających z usług typu Airbnb.
W Duda Development uważnie obserwujemy otoczenie rynkowe i odpowiednio dostosowujemy do nich nasz portfel inwestycyjny. Projekt Epika Jeżyce, w którym sprzedajemy apartamenty inwestycyjne z 23 proc. VAT, został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o klientach biznesowych, szukających przewidywalności prawnej i bezpiecznej alternatywy dla najmu lokali typowo mieszkalnych rozproszonych w budynkach wielorodzinnych. Epika Jeżyce to nowoczesna, wysokiej jakości inwestycja, w której ramy funkcjonowania są od początku w pełni dopasowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Inwestorzy nabywający tu lokale mogą liczyć na stabilne i od początku klarowne ramy prawne, co całkowicie chroni ich przed ryzykiem restrykcyjnych uchwał wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych, które najprawdopodobniej w dużej mierze dotkną inne segmenty rynku nieruchomości mieszkalnych. Dodatkowym atutem naszej inwestycji jest profesjonalny operator, który będzie zarządzał najmem lokali w sposób usystematyzowany, zapewniając pełen komfort naszym klientom.
Epika Jeżyce, inwestycja spółki Duda Development
W przypadku Epiki Jeżyce proces ten przebiega bez zakłóceń. Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu Duda Development oraz bardzo skrupulatnym podejściu do dokumentacji projektowej i prawnej. Nasz projekt od samego początku powstaje jako inwestycja komercyjno-inwestycyjna, a wszelkie kwestie formalnoprawne – w tym wydzielenie samodzielności lokali – są realizowane w ścisłej współpracy z właściwymi organami i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki temu nasi klienci otrzymują produkt w pełni gotowy do bezpiecznego najmu i generowania zysków.
Wybierając nieruchomości nad morzem czy w górach, inwestorzy często uzależniają możliwość generowania zysków od sezonowości opartej na kapryśnej turystyce rekreacyjnej. W przeciwieństwie do tych lokalizacji, Poznań jako targowa stolica Polski oferuje całoroczny potencjał biznesowy oparty na stabilnym popycie przez 365 dni w roku.
Poznań, jako hub turystyki biznesowej i kongresowej, co roku odwiedza ok. 5,4 mln osób rocznie, z których ok. 1,6 mln korzysta z noclegów, a ok. 1,5 mln stanowią uczestnicy różnego rodzaju wydarzeń organizowanych w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas kluczowych imprez MTP obłożenie hoteli w mieście sięga nawet 100 proc. Są to liczby, które mówią same za siebie. Inwestowanie w Poznaniu to postawienie na sezonową odporność, stabilność makroekonomiczną i realną dywersyfikację portfela poza tradycyjnymi lokalizacjami urlopowymi.
Epika Jeżyce to projekt stworzony bez kompromisów, który odpowiada na realne potrzeby współczesnych inwestorów biznesowych i indywidualnych. Wyróżnia go przede wszystkim atrakcyjna lokalizacja – w sercu miasta, nieopodal Międzynarodowych Targów Poznańskich, w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Jeżyce, z doskonałą komunikacją z Dworcem Głównym oraz lotniskiem Poznań-Ławica. Ponadto projekt oferuje model zakupu lokali z 23 proc. VAT, co pozwala na możliwość odliczenia podatku, bezobsługowy model biznesowy dzięki współpracy z profesjonalnym operatorem zarządzającym najmem, a także najwyższą jakością projektu, na czele z wyróżniającą się estetyką budynku, w tym unikatową, oliwkową elewację, imponującym standardem części wspólnych oraz strefą rekreacyjną w postaci tarasu na dachu przeznaczonego wyłącznie dla przyszłych gości apartamentów.
Poznań niezmiennie pozostaje jednym z najbardziej stabilnych i zrównoważonych rynków w Polsce. Widzimy stałe zapotrzebowanie na dobrze zaprojektowane nieruchomości, zarówno w segmencie popularnym, jak i premium. Klienci coraz świadomiej podchodzą do zakupu mieszkań, mocno weryfikując jakość wykonania oraz stabilność dewelopera. W Duda Development obserwujemy, że nasze wieloletnie doświadczenie oraz bezkompromisowe dbanie o standard i jakość realizowanych inwestycji budzą coraz większe uznanie klientów, którzy nie tylko polecają nas innym, ale też sami do nas wracają, kupując nieruchomości w kolejnych naszych inwestycjach.
Rynek łódzki ma swoją specyfikę, jednak my patrzymy na niego przez pryzmat konkretnych, sprawdzonych lokalizacji i jakości naszych projektów. W tym roku z sukcesem zakończyliśmy ostatni etap wieloletniego projektu Diasfera Łódzka, w ramach którego wybudowaliśmy i oddaliśmy na rynek 583 mieszkań oraz 19 lokali usługowych, trwale wpisując się w imponujący proces rewitalizacji miasta. O unikalności tego projektu świadczą dwa lokalne wyróżnienia przyznane w konkursie Tabelaofert Best Living Awards, w którym Diasfera zdobyła III miejsce w kategorii Best Yield Investment (Inwestycja z największym potencjałem zwrotu) oraz III miejsce w kategorii Best Urban Starter (Mieszkanie dla singla na start). Aktualnie finalizujemy budowę inwestycji – Dyfrakcja Łódzka, który dostarczy na rynek kolejne kilkaset mieszkań, a jednocześnie przygotowujemy się do premiery następnej inwestycji.
Ożywienie, które obserwujemy w naszych łódzkich projektach, udowadnia, że przemyślane inwestycje w dobrych punktach miast obronią się niezależnie od ogólnych wskaźników statystycznych dla całego regionu. Wierzymy w potencjał Łodzi i nadal konsekwentnie rozwijamy tam naszą obecność.
Jesteśmy otwarci na nowe rynki i stale analizujemy perspektywiczne lokalizacje w całej Polsce. Już teraz możemy zdradzić, że przygotowujemy się do realizacji nowego projektu PRS w bardzo atrakcyjnej lokalizacji w Gdańsku.
Co więcej, jako firma o silnych korzeniach rodzinnych, chętnie łączymy siły z innymi partnerami i firmami rodzinnymi dysponującymi atrakcyjnymi gruntami na lokalnych rynkach. Stawiamy na synergię, partnerstwo i wspólne wartości, dlatego z otwartymi ramionami podchodzimy do współpracy biznesowej opartej na wspólnych fundamentach jakościowych.
Materiał powstał we współpracy z Duda Development
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