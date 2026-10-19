Nowy, nieujawniony najemca zajmie wysokie piętra głównej wieży warszawskiego kompleksu. Pierwszy etap przeprowadzki (obejmuje relokację i ekspansję) rozpocznie się jeszcze w październiku.

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Mało nowych biur w Warszawie

– Decyzja kolejnego globalnego lidera o wyborze Warsaw Spire na swoją nową siedzibę to najlepsze potwierdzenie, że jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych adresów biznesowych w Warszawie – mówi Agnieszka Ostrowska, dyrektor w CPI Property Group, firmy będącej właścicielem i zarządcą kompleksu.

Najemcę w transakcji reprezentowała firma doradcza JLL. – Klient poszukiwał powierzchni, która umożliwi mu nie tylko relokację w bliskiej okolicy, ale przede wszystkim rozwój organizacji w najbliższych latach – mówi Adam Lis, ekspert JLL. – Mając na uwadze bardzo małą dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej w centrum Warszawy, sprawne przeprowadzenie transakcji było kluczowym czynnikiem jej powodzenia. Warsaw Spire, którego sami jesteśmy najemcą od powstania kompleksu, dzięki swojej lokalizacji i standardowi wykończenia, idealnie spełnił wymagania najemcy.

Czytaj więcej Nieruchomości komercyjne Mało pustych biur w Europie Środkowo-Wschodniej. Czynsze rosną W Warszawie i czeskiej Pradze stawki najmu za najlepsze powierzchnie biurowe to ok. 30 euro/mkw., w Belgradzie – 19 euro – wynika z raportu firm do...

Elastyczne, zielone biura

Warsaw Spire to biurowiec w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego na warszawskiej Woli. Zaprojektowany przez belgijskie biuro architektoniczne Jaspers-Eyers Architects kompleks składa się z 220-metrowej głównej wieży oraz dwóch niższych budynków.

Biurowiec oferuje biura klasy A, które można dostosować do indywidualnych potrzeb najemców. Kompleks ma ekologiczne certyfikaty BREEAM na poziomie Excellent i WELL.