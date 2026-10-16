Debata o powrotach do biur dobiega końca. Analitycy firmy doradczej Colliers Define oceniają, że hybryda stała się trwałym elementem rynku pracy. Firmy coraz rzadziej zastanawiają się, czy ją utrzymać, a coraz częściej koncentrują się na tym, jak nią dobrze zarządzać – takie wnioski przedstawiają autorzy raportu „Hybrid and Beyond '26” (piąta edycja) – trwającego od 2022 r. badania kadry menedżerskiej.

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Ile dni pracy w biurze, ile w domu

Z analiz wynika, że aż 93 proc. analizowanych przez Colliers Define organizacji działa dziś w modelu hybrydowym. – Wśród nich najpopularniejszy jest model zrównoważony, łączący pracę w biurze z pracą zdalną, stosowany przez 58 proc. badanych, podczas gdy jedynie 8 proc. organizacji działa w modelu z przewagą pracy stacjonarnej – wskazują eksperci.

Wyłącznie stacjonarnie pracuje zaledwie 5 proc. firm, a w pełni zdalnie 1 proc. – Organizacje coraz rzadziej traktują hybrydę jako jednolity model dla całej firmy. Rośnie znaczenie rozwiązań dopasowanych do specyfiki poszczególnych zespołów, których udział wzrósł z 5 proc. w latach 2022–2023 do 19 proc. obecnie – wskazują autorzy analiz. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wciąż model zrównoważony, zakładający ok. dwóch-trzech dni pracy w biurze tygodniowo, stosowany przez 58 proc. organizacji, przy jednoczesnym spadku popularności modeli z przewagą pracy zdalnej.

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– Rynek nie wraca do biur, lecz dojrzewa w zarządzaniu hybrydą. Organizacje coraz częściej porządkują zasady pracy hybrydowej i dostosowują je do potrzeb zespołów oraz specyfiki wykonywanej pracy. Wysoki poziom elastyczności pozostaje standardem, zmieniają się jednak oczekiwania – komentuje Dorota Osiecka, partnerka, dyrektorka Colliers Define. – Firmy wyznaczają wyraźniejsze ramy funkcjonowania, ostrożniej podchodzą do pracy z dowolnego miejsca na świecie, dbają o możliwość regularnych spotkań na żywo. Nie obserwujemy odwrotu od hybrydy, lecz przejście do kolejnego etapu jej rozwoju, w którym kluczowe staje się świadome planowanie zasad pracy i współpracy – podkreśla.

Biuro jako miejsce budowania relacji

Zdaniem Doroty Osieckiej wyniki badania wskazują, że rynek nie zmierza ani w kierunku pełnego powrotu do biur, ani dalszej liberalizacji zasad pracy zdalnej. – Organizacje coraz częściej poszukują równowagi pomiędzy elastycznością a potrzebą współpracy i budowania relacji, porządkując zasady funkcjonowania pracy hybrydowej – zaznacza Dorota Osiecka.

Ten trend potwierdzają również deklaracje dotyczące przyszłości modeli pracy – 60 proc. respondentów uważa obecny zakres pracy zdalnej za optymalny, podczas gdy jedynie 17 proc. organizacji planuje zwiększyć skalę pracy stacjonarnej, a zaledwie 1 proc. zamierza rozszerzać pracę zdalną. Jednocześnie wyraźnie rośnie odsetek osób nieznających dalszych planów swoich organizacji (z 13 do 22 proc.), co może świadczyć o trwających w wielu firmach procesach redefiniowania zasad pracy hybrydowej i dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Wyniki cyklicznego badania Colliers Define pokazują również zmianę oczekiwań dotyczących biur. Biuro jest coraz rzadziej przede wszystkim miejscem pracy indywidualnej. Znacznie większe znaczenie mają dziś funkcje społeczne i komunikacyjne.

Najczęściej wskazywanymi powodami zachęcania pracowników do obecności w biurze są większa integracja pracowników (32 proc.), poprawa przepływu informacji (25 proc.) i poprawa współpracy (23 proc.). Oznacza to, że biuro coraz częściej pełni funkcję przestrzeni wspierającej budowanie relacji, wymianę wiedzy i koordynację działań zespołów.

Zmienia się również podejście do lokalizacji pracy. Firmy ostrożniej podchodzą do zatrudniania osób pracujących z dowolnego miejsca na świecie, większy nacisk kładąc na możliwość okazjonalnych spotkań i utrzymywania bezpośrednich relacji pomiędzy pracownikami.

Nowe zasady biurowej elastyczności

Kolejnym etapem rozwoju pracy hybrydowej jest tworzenie spójnych praktyk wspierających współpracę w rozproszonym środowisku. Firmy, które najlepiej oceniają model hybrydowy, częściej wdrażają takie rozwiązania jak koordynacja dni obecności czy formalne zasady prowadzenia spotkań. Ważna jest nie sama liczba dni spędzanych w biurze, ale sposób organizacji współpracy pomiędzy pracownikami.

– Odpowiedzią na wyzwania związane z pracą hybrydową nie jest ograniczanie elastyczności, ale lepsze integrowanie działań związanych z zarządzaniem ludźmi, technologią, przestrzenią biurową i procesami organizacyjnymi – podkreśla Grzegorz Rajca, dyrektor w Colliers Define.

Przepływ informacji między pracownikami

Badanie potwierdza, że organizacje nadal dostrzegają korzyści z pracy zdalnej. Najwyżej oceniany jest jej wpływ na dobrostan i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (73 proc. wskazań), a także wsparcie procesów rekrutacji (64 proc.) i utrzymania pracowników (62 proc.). Pozytywnie oceniany jest również wpływ pracy zdalnej na wydajność indywidualną, ciągłość działania, odporność biznesową i ogólne wyniki firmy.

Największe wyzwania? Aż 56 proc. respondentów wskazuje na negatywny wpływ pracy zdalnej na poczucie przynależności do zespołu, 51 proc. na przepływ informacji na poziomie operacyjnym, a 36 proc. na onboarding nowych pracowników (wdrażanie ich do pracy). Negatywne oceny dominują również w obszarze współpracy, kultury organizacyjnej i bieżącego zarządzania zespołami.

– Organizacje nauczyły się wykorzystywać zalety wynikające z elastyczności pracy zdalnej, jednak nadal mierzą się z wyzwaniami dotyczącymi budowania relacji, wymiany wiedzy i skutecznej współpracy w modelu hybrydowym. Kluczem do poradzenia sobie z wyzwaniami hybrydy nie są obowiązkowe powroty do biur, lecz dostosowanie organizacyjnych działań i praktyk do nowej, hybrydowej rzeczywistości – mówi Grzegorz Rajca.

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Zmiany demograficzne a rynek biur

Eksperci Colliers Define zwracają uwagę, że organizacje powinny już dziś patrzeć poza bieżące wyzwania związane z pracą hybrydową. Coraz większego znaczenia nabierają zmiany demograficzne, które w kolejnych latach będą wpływać na dostępność talentów i strukturę rynku pracy.

– W tym kontekście elastyczne modele pracy mogą odegrać ważną rolę w utrzymywaniu aktywności zawodowej pracowników 40+ i 50+, ułatwiając godzenie obowiązków zawodowych z obowiązkami opiekuńczymi, ograniczając obciążenia związane z codziennymi dojazdami – wskazują autorzy badania.

Ich zdaniem organizacje, które już dziś uwzględnią te wyzwania w planowaniu modeli pracy i środowiska biurowego, będą lepiej przygotowane na zmiany kształtujące rynek pracy w nadchodzących latach.

Badanie przeprowadzono w czerwcu i lipcu 2026 r. wśród przedstawicieli wyższej kadry menedżerskiej i specjalistów reprezentujących działające na polskim rynku firmy. W badaniu wzięło udział 270 respondentów.

Największy udział miały firmy z sektora IT (16 proc.), BPO/SSC (14 proc.), usług dla biznesu (14 proc.), bankowości, ubezpieczeń i inwestycji (11 proc.) i branży medycznej i farmaceutycznej (7 proc.). W badaniu uczestniczyły także firmy produkcyjne, budowlane, energetyczne, handlowe, mediowe, transportowe i logistyczne.